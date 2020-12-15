Кремлевские эксперты рассказали, какими должны быть новые главы регионов

ЭИСИ провел опрос экспертов, которые определили 10 глав регионов, получивших определение «губернаторы новой волны». Это Антон Алиханов (Калининградская обл.), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (Белгородская обл.), Александр Моор (Тюменская обл.), Глеб Никитин (Нижегородская обл.), Александр Осипов (Забайкалье), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатка), Алексей Текслер (Челябинская обл.), Владислав Шапша (Калужская обл.). После чего социологи провели фокус-группы в этих регионах среди граждан, которые отвечали на вопрос, какими характеристиками должны обладать губернаторы. Три базовые характеристики для глав регионов – близкие к людям, эффективные управленцы и умеющие решать проблемы.