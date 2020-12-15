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Кремлевские эксперты рассказали, какими должны быть новые главы регионов

Из губернаторов-технократов они превратились в «губернаторов новой волны»
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

Близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил доклад «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики», в котором описал, как оценивают новых назначенцев жители регионов и какими качествами должны обладать главы регионов.

ЭИСИ провел опрос экспертов, которые определили 10 глав регионов, получивших определение «губернаторы новой волны». Это Антон Алиханов (Калининградская обл.), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (Белгородская обл.), Александр Моор (Тюменская обл.), Глеб Никитин (Нижегородская обл.), Александр Осипов (Забайкалье), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатка), Алексей Текслер (Челябинская обл.), Владислав Шапша (Калужская обл.). После чего социологи провели фокус-группы в этих регионах среди граждан, которые отвечали на вопрос, какими характеристиками должны обладать губернаторы. Три базовые характеристики для глав регионов – близкие к людям, эффективные управленцы и умеющие решать проблемы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных