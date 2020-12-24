Госсовет жалоб и заявлений

Госсовет жалоб и заявленийВладимир Путин начал работу укомплектованного органа с обсуждения ипотеки и выходных
23 декабря Владимир Путин впервые собрал обновленный Госсовет (вместе с Советом по стратегическому развитию и нацпроектам). Президент наконец объяснил, зачем понадобилось видоизменить орган, который в 2000 г. создавался в первую очередь из губернаторов. По его словам, нужна координация «усилий всех уровней власти и <...> всех регионов» для дальнейшего развития России. Чтобы обеспечить «большую включенность субъектов Федерации, муниципалитетов <...> Госсовет и получил новый конституционный статус», в него также вошли представители общественных объединений, бизнеса и профсоюзов.
Темы первого заседания обновленного Госсовета были, очевидно, подобраны под стать задачам.
О стройке
Путин использовал мероприятие для критики чиновников. Он выразил опасения в связи с реализацией программы льготной ипотеки под 6,5%, пояснив, как на изменение ставки отреагировал рынок: «Как только все участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный <...> рынок соответствующим образом отреагировал. И если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан <...> пострадает».
Впрочем, президент Татарстана Рустам Минниханов попросил Путина «рассмотреть возможность ее [программы льготной ипотеки] дальнейшего продления для формирования долгосрочного спроса и предложения [на жилье]».
Обновленный Госсовет
Путин подписал закон о Госсовете 8 декабря, 21 декабря – утвердил состав. Секретарем переназначен помощник президента Игорь Левитин. Большинство комиссий в Госсовете «по направлениям социально-экономического развития» возглавили губернаторы: например, Минниханов теперь курирует строительство, Воскресенский – здравоохранение. Глава администрации президента (АП) Антон Вайно курирует специальную комиссию Госсовета – по согласованному функционированию и взаимодействию органов публичной власти, его первый заместитель Сергей Кириенко – по координации и оценке эффективности деятельности региональных властей. По словам близкого к АП собеседника «Ведомостей», Госсовет будет использоваться губернаторами и Старой площадью как средство донесения «правильных сигналов, в том числе на социально-экономическую тематику, в обход правительства напрямую президенту».
К Путину с просьбами, которые касаются стройки, обратился и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Тот попросил вспомнить об идее строительства парламентского центра, а Путин сообщил, что не возражает: «Если действительно это не будет связано с дополнительными, серьезными, во всяком случае, расходами федерального бюджета, [строительство] будет сделано за счет обмена объектами недвижимости (имеются в виду нынешние здания парламента. – «Ведомости»), в том числе и с правительством Москвы, да, это можно сделать – почему нет». Строительство парламентского центра в районе Хорошево-Мневники еще в 2014 г. оценивал бывший первый вице-мэр, депутат Госдумы Владимир Ресин.
Он говорил, что это будет стоить $1,5 млрд, а сдать комплекс в эксплуатацию можно к 2019 г. Площадь нового центра оценивали в 345 000 кв. м (Госдума и Совет Федерации занимают около 100 000). Марат Хуснуллин, тогда вице-мэр Москвы, говорил, что для финансирования строительства центра могут быть заложены или проданы нынешние здания парламента.
До реализации проекта дело не дошло. В январе 2018 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин предупреждал депутатов, что «в течение осенней сессии» им придется работать в другом помещении из-за ремонта здания. В мае 2019 г. в Госдуме сообщили о найденных в фундаменте пустотах, которые пока не позволяют провести даже ремонт.
О здоровье и отдыхе
От имени регионов о проблемах из-за COVID-19 говорил ивановский губернатор Станислав Воскресенский: из-за затрат на борьбу с пандемией сформировалась дополнительная кредиторская задолженность у территориальных фондов обязательного медицинского страхования. И если с апреля по июнь частично такие затраты были покрыты из резервного фонда правительства, то по периоду июль – декабрь такая мера не принята, сказал Воскресенский и попросил дать поручение компенсировать дополнительную кредиторскую задолженность в связи с коронавирусом.
А лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов предложил сделать 31 декабря 2020 г. всероссийским выходным днем: «Все-таки это семейный праздник, и последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам». Единоросс сообщил, что во многих регионах уже сделали этот день нерабочим. Как сообщали «Ведомости» 14 декабря, в этом году в отдельных субъектах Федерации не будут работать только бюджетники, а вот 31 декабря 2021 г. и так будет нерабочим для всех по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина.
Путин, однако, посоветовал региональным властям поддержать идею Неверова и отметил, что надо на федеральном уровне также сделать 31 декабря выходным: «Отдыхать не работать – одним праздником больше, одним меньше. Но 31-го уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется».
Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил «Ведомостям», что предложение Неверова напоминает «политическую дедовщину»: «Три недели назад «Единая Россия» отклонила наш законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, и сегодня они вносят такое предложение, и президент его поддерживает. Интересно посмотреть на реакцию депутатов и губернаторов, которые до этого не хотели делать 31 декабря выходным».