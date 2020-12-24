Госсовет жалоб и заявлений

К Путину с просьбами, которые касаются стройки, обратился и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Тот попросил вспомнить об идее строительства парламентского центра, а Путин сообщил, что не возражает: «Если действительно это не будет связано с дополнительными, серьезными, во всяком случае, расходами федерального бюджета, [строительство] будет сделано за счет обмена объектами недвижимости (имеются в виду нынешние здания парламента. – «Ведомости»), в том числе и с правительством Москвы, да, это можно сделать – почему нет». Строительство парламентского центра в районе Хорошево-Мневники еще в 2014 г. оценивал бывший первый вице-мэр, депутат Госдумы Владимир Ресин.