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Партия избранного президента Джо Байдена сможет контролировать Сенат США после выборов в Джорджии

Это позволит демократам продвигать свою повестку
Глеб Мишутин
REUTERS

Выборы в Сенат США завершились 6 января 2021 г. после того, как последние два сенатора были избраны в этот день от штата Джорджия во втором туре. Первый тур в этом штате состоялся 3 ноября одновременно с выборами президента, но не смог выявить победителя.

В 2020 г., вопреки обычной практике (раз в два года в Сенат США переизбирается треть сенаторов, срок их полномочий — шесть лет), в Джорджии переизбирались сразу два сенатора — один из бывших сенаторов от Республиканской партии покинул свой пост по состоянию здоровья. По данным Fox News на момент сдачи статьи демократы с незначительным перевесом выигрывали оба места. Демократ Джон Оссофф обгонял своего оппонента, республиканца Дэвида Пердью менее чем на полпроцента голосов с

50,2% против 49,8% соответственно. В другой паре, чернокожий баптистский пастор демократ Рафаэль Уорнок набрал 50,6% голосов, а его соперница, республиканка Келли Леффлер — 49,4%.

Как отмечает Fox News, победа Уорнока фактически открывает демократам дорогу к большинству в Сенате США (51 против 49 сенаторов). Таким образом, у избранного демократического президента Джо Байдена появляется гораздо больше шансов проводить свои инициативы через Конгресс, так как в палате представителей демократы уже располагают большинством.

По словам руководителя Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, предварительные результаты выборов показывают, что демократы очень близки к победе в Джорджии — осталось подсчитать муниципальные городские округа, где демократы пользуются большой поддержкой. «Демократы выигрывают три основные ветви власти — Белый дом, Палату представителей Конгресса и Сенат. Они получают и сам Сенат, и контроль над всеми его ключевыми комитетами», — пояснил Шариков. При этом США сейчас проходят через период «радикализации и поляризации общества», а борьба за места в Сенате от Джорджии шла с большим ожесточением. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных