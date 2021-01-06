Партия избранного президента Джо Байдена сможет контролировать Сенат США после выборов в Джорджии

Партия избранного президента Джо Байдена сможет контролировать Сенат США после выборов в ДжорджииЭто позволит демократам продвигать свою повестку
Выборы в Сенат США завершились 6 января 2021 г. после того, как последние два сенатора были избраны в этот день от штата Джорджия во втором туре. Первый тур в этом штате состоялся 3 ноября одновременно с выборами президента, но не смог выявить победителя.
В 2020 г., вопреки обычной практике (раз в два года в Сенат США переизбирается треть сенаторов, срок их полномочий — шесть лет), в Джорджии переизбирались сразу два сенатора — один из бывших сенаторов от Республиканской партии покинул свой пост по состоянию здоровья. По данным Fox News на момент сдачи статьи демократы с незначительным перевесом выигрывали оба места. Демократ Джон Оссофф обгонял своего оппонента, республиканца Дэвида Пердью менее чем на полпроцента голосов с
50,2% против 49,8% соответственно. В другой паре, чернокожий баптистский пастор демократ Рафаэль Уорнок набрал 50,6% голосов, а его соперница, республиканка Келли Леффлер — 49,4%.
Как отмечает Fox News, победа Уорнока фактически открывает демократам дорогу к большинству в Сенате США (51 против 49 сенаторов). Таким образом, у избранного демократического президента Джо Байдена появляется гораздо больше шансов проводить свои инициативы через Конгресс, так как в палате представителей демократы уже располагают большинством.
По словам руководителя Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, предварительные результаты выборов показывают, что демократы очень близки к победе в Джорджии — осталось подсчитать муниципальные городские округа, где демократы пользуются большой поддержкой. «Демократы выигрывают три основные ветви власти — Белый дом, Палату представителей Конгресса и Сенат. Они получают и сам Сенат, и контроль над всеми его ключевыми комитетами», — пояснил Шариков. При этом США сейчас проходят через период «радикализации и поляризации общества», а борьба за места в Сенате от Джорджии шла с большим ожесточением.