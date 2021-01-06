Партия избранного президента Джо Байдена сможет контролировать Сенат США после выборов в Джорджии

По словам руководителя Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павла Шарикова, предварительные результаты выборов показывают, что демократы очень близки к победе в Джорджии — осталось подсчитать муниципальные городские округа, где демократы пользуются большой поддержкой. «Демократы выигрывают три основные ветви власти — Белый дом, Палату представителей Конгресса и Сенат. Они получают и сам Сенат, и контроль над всеми его ключевыми комитетами», — пояснил Шариков. При этом США сейчас проходят через период «радикализации и поляризации общества», а борьба за места в Сенате от Джорджии шла с большим ожесточением.