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Оружейные мегаконтракты США с ОАЭ и Саудовской Аравией приостановлены

Но сделка по продаже истребителей Эмиратам может сохраниться
Алексей Никольский
Новейший истребитель пятого поколения F-35A Lightning II /wikipedia

Госдепартамент США приостановил исполнение крупных оружейных контрактов с ОАЭ и Са­удовской Аравией, разрешения на которые были выданы прежним руководством ведомства буквально за час до ухода с должности президента Дональда Трампа 20 января этого года. Об этом 27 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц. Это сделано, «чтобы дать новой администрации [президента США Джо] Байдена возможность определить, соответствуют ли они текущим целям США», говорится в сообщении агентства.

Этим решением приостановлен подписанный 20 января пакет соглашений общей стоимостью $23,37 млрд о поставке ОАЭ 50 новейших истребителей пятого поколения F-35A Lightning II производства корпорации Lockhed Martin, ракет и бомб для этих истребителей и 18 беспилотных летательных аппаратов большой дальности и продолжительности полета MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian корпорации General Atomics c вооружением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных