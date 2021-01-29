Оружейные мегаконтракты США с ОАЭ и Саудовской Аравией приостановлены

Госдепартамент США приостановил исполнение крупных оружейных контрактов с ОАЭ и Са­удовской Аравией, разрешения на которые были выданы прежним руководством ведомства буквально за час до ухода с должности президента Дональда Трампа 20 января этого года. Об этом 27 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц. Это сделано, «чтобы дать новой администрации [президента США Джо] Байдена возможность определить, соответствуют ли они текущим целям США», говорится в сообщении агентства.