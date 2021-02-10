Партия пенсионеров поборется за голоса разочаровавшихся в государстве

Сейчас уже разрабатывается обновленная стратегия РППС к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму, сказал собеседник «Ведомостей» в партии. РППС будет ориентироваться на избирателей, которые разочаровались в государстве, поняли, что оно им не помогает в должной мере, поэтому уже не могут считаться электоратом «Единой России», но не ушли в радикализм и вряд ли будут голосовать за КПРФ. Расчет идет не столько на тех, кто обозлился на власть из-за увеличения пенсионного возраста в 2018 г., сколько на тех, у кого в целом есть нереализованный патерналистский запрос и запрос на уважение со стороны государства, поясняет источник «Ведомостей».