Партия пенсионеров поборется за голоса разочаровавшихся в государстве

Партия пенсионеров поборется за голоса разочаровавшихся в государствеК выборам в Госдуму у РППС появятся новая стратегия и новые кадры
Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) 19 февраля проведет конференцию «Партия пенсионеров – стратегия для всех поколений», посвященную выработке предвыборной программы РППС. На конференции обсудят «востребованную в обществе социальную справедливость», вопросы снижения бедности и др.
Сейчас уже разрабатывается обновленная стратегия РППС к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму, сказал собеседник «Ведомостей» в партии. РППС будет ориентироваться на избирателей, которые разочаровались в государстве, поняли, что оно им не помогает в должной мере, поэтому уже не могут считаться электоратом «Единой России», но не ушли в радикализм и вряд ли будут голосовать за КПРФ. Расчет идет не столько на тех, кто обозлился на власть из-за увеличения пенсионного возраста в 2018 г., сколько на тех, у кого в целом есть нереализованный патерналистский запрос и запрос на уважение со стороны государства, поясняет источник «Ведомостей».
В 2020 г. РППС, фактически не проводя кампанию, прошла барьер в 5% голосов в семи из девяти регионов, где участвовала в выборах в законодательные собрания, говорят опрошенные «Ведомостями» политтехнологи. У РППС достаточно мало активных региональных отделений, но усталость от «думской четверки» так высока, что за активно продвигаемый бренд могут проголосовать на выборах в 2021 г., говорит политконсультант Валентин Бианки.
РППС будет ориентироваться на группы избирателей, которые могут считать себя несправедливо обиженными или забытыми, сказал второй собеседник в партии. «Главный идеологический тезис, от которого мы можем отталкиваться во время кампании, – «нас не уважают, хотя мы служили на благо государства, – поясняет источник «Ведомостей». Объектом критики может стать ПФР и его политика, а также отношение к людям – к примеру, оскорбительное отношение к людям. Типичное его проявление – это термин «период дожития» по отношению к пенсии».
Вопрос о новых лицах партии и ее кандидатах будет решаться ближе к старту кампании, говорит собеседник в партии. В 2016 г. РППС участвовала в выборах в Госдуму только по партийным спискам и набрала 1,72%, а список одномандатников был снят «по техническим причинам», сказал «Ведомостям» председатель РППС Владимир Бураков, на этот раз партия «серьезно подходит к выбору кандидатов, чтобы не было поводов для их снятия».
Речь идет как об известных в регионах предпринимателях, так и о политических фигурах, в том числе экстравагантных: к примеру, обсуждалось выдвижение уборщицы Марины Удгодской, которая в Костромской области выиграла выборы главы Повалихинского сельского поселения, утверждает собеседник в партии. В 2016 г. партию к выборам готовил председатель РППС Евгений Артюх, но он в разгар кампании был смещен с поста Бураковым, а Центризбирком снял список одномандатников, среди которых было несколько кандидатов-тяжеловесов.
Артюх публично обвинял сотрудников администрации президента в давлении на РППС – в частности, требовании исключить из партсписка экс-губернаторов Михаила Юревича, Владимира Бутова, Евгения Михайлова, депутата Олега Савченко. Тогда возник риск превращения РППС в точку сборки для некоторых региональных контрэлитных групп, напоминает руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. По его словам, власть считает, что структуры с сильным брендовым «предвыборным предложением» лучше задействовать в своих стратегиях, иначе это может попытаться сделать кто-то другой.
Основой кампании РППС в Думу будет избирательная кампания в регионах, сказал «Ведомостям» Бураков (вместе с депутатами Госдумы выберут 39 заксобраний). По словам собеседника в партии и собеседника, близкого к АП, региональные администрации не должны сопротивляться избранию партсписков, сейчас дан зеленый свет и на поиск кандидатов РППС.
«Сейчас идет рекрутинг кандидатов и фандрайзинг в целом ряде регионов», – говорит Бианки. И если на федеральном уровне РППС оттягивает голоса и КПРФ, и «Единой России», и «Справедливой России», из-за чего «активное федеральное продвижение ему вряд ли обеспечат» со стороны АП, то на уровне регионов проект может оказаться успешным. Бадовский отмечает, что возможности для партии развивать свои предвыборные кампании может ограничить риск отъема голосов у «Единой России».