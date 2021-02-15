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Финляндия хочет спасти диалог России и Евросоюза

До обсуждения санкций ЕС против России осталась неделя
Глеб Мишутин
Пекка Хаависто пытается убедить Сергея Лаврова в необходимости сохранения диалога между Россией и ЕС /Пресс-служба МИД России / ТАСС

В отношениях между Россией и Евросоюзом важно обеспечить активный диалог и обмен мнениями, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто после переговоров с российским министром Сергеем Лавровым, прошедших в Санкт-Петербурге 15 февраля.

Хаависто приехал в Москву после того, как визит верховного представителя по вопросам дипломатии ЕС Жозе Борреля в Москву 4–6 февраля завершился скандалом. Одновременно с визитом Россия выслала дипломатов из Германии, Польши и Швеции, которые, по мнению МИДа, участвовали в протестах, а группа депутатов Европарламента потребовала отставки Борреля, из-за того что он якобы был унижен Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных