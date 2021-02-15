Финляндия хочет спасти диалог России и Евросоюза

Хаависто приехал в Москву после того, как визит верховного представителя по вопросам дипломатии ЕС Жозе Борреля в Москву 4–6 февраля завершился скандалом. Одновременно с визитом Россия выслала дипломатов из Германии, Польши и Швеции, которые, по мнению МИДа, участвовали в протестах, а группа депутатов Европарламента потребовала отставки Борреля, из-за того что он якобы был унижен Россией.