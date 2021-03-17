Оксане Дмитриевой компенсируют поддержку Александра Беглова депутатским мандатом

Оксане Дмитриевой компенсируют поддержку Александра Беглова депутатским мандатомМинистр труда и соцразвития из правительства Сергея Кириенко может избраться в Госдуму
Как рассказали «Ведомостям» два источника, близких администрации президента, на Старой площади согласовали избрание в Госдуму по одномандатному округу в Петербурге Оксану Дмитриеву. «Существенных препятствий у нее быть не должно»,- сказал один из собеседников, уточнив, что Дмитриева может быть не единственным таким кандидатом. Сейчас Дмитриева избрана от партии в заксобрание Петербурга. В числе восьми кандидатов в Госдуму по одномандатным округам, которые могут расчитывать на административную поддержку, Дмитриеву называло и петербургское издание «Ротонда» со ссылкой на политтехнологов, которые будут заниматься кампанией в городе
Дмитриева — депутат Госдумы с 1993 по 2016 г. Была автором первого Бюджетного кодекса, в 1998 г. вошла в состав правительства Сергея Кириенко в качестве министра труда и соцразвития, за что была исключена из «Яблока». Первые свои четыре созыва избиралась по одномандатному округу в Петербурге, после чего дважды — в 2007 и 2011 гг — по списку «Справедливой России» (во время этих кампаний избрание по округам тогда было невозможно по законодательству). К 2016 г. Дмитриева рассорилась со справороссами и пошла на выборы по одномандатному округу в Петербурге. Проиграла единороссу Михаилу Романову.
Романов заявил «Ведомостям» о намерении повторно баллотироваться в округе №217. Дмитриева пойдет там же, объявила она в своем телеграм-канале 16 марта. Одной из фигур, которые поддерживают Дмитриеву на федеральном уровне, близкие к городским властям собеседники «Ведомостей» называют председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. В 2016 г. после выборов в Госдуму и жалобы в ЦИК Дмитриевой Памфилова заявила, что в городе было зафиксировано «вызывающее, циничное применение административного ресурса».
«Согласно опросам последних лет, узнаваемость Дмитриевой остается достаточно высокой. Особенно среди респондентов, интересующихся политикой, а также людей в возрасте, которые помнят ее по «Яблоку» и работе в федеральном правительстве», – говорит политический социолог Ольга Попова.
В 2014 г. Дмитриева заявила, что будет конкурировать на выборах губернатора с тогдашним главой города единороссом Георгием Полтавченко, но не смогла пройти муниципальный фильтр. В следующей губернаторской кампании, которая проходила в Петербурге в 2019 г., Оксана Дмитриева участвовать не стала. Ее публичная позиция заключалась в том, что выдвигаться против врио губернатора Александра Беглова не имеет смысла, поскольку подписи муниципальных депутатов собрать невозможно.
Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов допускает, что согласование одномандатного округа для Дмитриевой — «это элемент возвращения долгов за неучастие в выборах против Беглова», а для властей это способ нивелировать антирейтинг.