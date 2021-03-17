Оксане Дмитриевой компенсируют поддержку Александра Беглова депутатским мандатом

Дмитриева — депутат Госдумы с 1993 по 2016 г. Была автором первого Бюджетного кодекса, в 1998 г. вошла в состав правительства Сергея Кириенко в качестве министра труда и соцразвития, за что была исключена из «Яблока». Первые свои четыре созыва избиралась по одномандатному округу в Петербурге, после чего дважды — в 2007 и 2011 гг — по списку «Справедливой России» (во время этих кампаний избрание по округам тогда было невозможно по законодательству). К 2016 г. Дмитриева рассорилась со справороссами и пошла на выборы по одномандатному округу в Петербурге. Проиграла единороссу Михаилу Романову.