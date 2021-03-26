Сторонники Прилепина претендуют на крупные региональные отделения «Справедливой России»

Ранее собеседники «Ведомостей» в «Справедливой России» говорили, что представители партий, примкнувших к справороссам, – «За правду» и «Патриотов России» – могут претендовать также на треть мест в списке партии на выборах в Госдуму. Кандидатами от партии со стороны «За правду» могут стать, в частности, экс-участники конфликта в Донбассе. «Мы будем предлагать пул своих кандидатов из числа «боевых товарищей», – сказал Новичков.