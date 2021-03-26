Сторонники Прилепина претендуют на крупные региональные отделения «Справедливой России»На заседании программного комитета партии они рассказали о далекоидущих планах
После объединения со «Справедливой Россией» в феврале представители партии «За правду» предложили назначить «своих людей» в качестве руководителей целого ряда реготделений обновленной партии, рассказал «Ведомостям» Николай Новичков – один из соратников экс-лидера «За правду», а теперь сопредседателя справороссов Захара Прилепина. По его словам, помимо Рязанской области, откуда родом Прилепин, это Саратовская, Воронежская, Смоленская области.
Ранее собеседники «Ведомостей» в «Справедливой России» говорили, что представители партий, примкнувших к справороссам, – «За правду» и «Патриотов России» – могут претендовать также на треть мест в списке партии на выборах в Госдуму. Кандидатами от партии со стороны «За правду» могут стать, в частности, экс-участники конфликта в Донбассе. «Мы будем предлагать пул своих кандидатов из числа «боевых товарищей», – сказал Новичков.