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Сторонники Прилепина претендуют на крупные региональные отделения «Справедливой России»

На заседании программного комитета партии они рассказали о далекоидущих планах
Константин Гликин
Захар Прилепин ищет новую идеологию «Справедливой России» /Андрей Гордеев / Ведомости

После объединения со «Справедливой Россией» в феврале представители партии «За правду» предложили назначить «своих людей» в качестве руководителей целого ряда реготделений обновленной партии, рассказал «Ведомостям» Николай Новичков – один из соратников экс-лидера «За правду», а теперь сопредседателя справороссов Захара Прилепина. По его словам, помимо Рязанской области, откуда родом Прилепин, это Саратовская, Воронежская, Смоленская области.

Ранее собеседники «Ведомостей» в «Справедливой России» говорили, что представители партий, примкнувших к справороссам, – «За правду» и «Патриотов России» – могут претендовать также на треть мест в списке партии на выборах в Госдуму. Кандидатами от партии со стороны «За правду» могут стать, в частности, экс-участники конфликта в Донбассе. «Мы будем предлагать пул своих кандидатов из числа «боевых товарищей», – сказал Новичков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных