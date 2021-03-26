В Китае призвали к бойкоту западных брендов за отказ от хлопка из Синьцзяна

В Китае призвали к бойкоту западных брендов за отказ от хлопка из СиньцзянаЭтот отказ они мотивируют использованием труда заключенных
В Китае расширяется кампания в интернете против западных брендов одежды в связи с отказами от закупок ими хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Правительства США и других западных стран обвиняют китайское правительство в нарушении прав уйгуров – коренных жителей Синьцзяна. Как сообщает агентство Reuters, наряду со шведской компанией H&M под удар попали Nike и Adidas. Китайские интернет-пользователи возмущены отказом брендов закупать производимый в Синьцзяне хлопок и призывают бойкотировать их товары.
Массовая кампания против ритейлера H&M стартовала 24 марта после заявлений компании, что на хлопковых плантациях в Синьцзяне используется принудительный труд уйгуров. Ранее в октябре 2020 г. объединение Better Cotton Initiative (BCI), в состав которого помимо H&M входят Nike и Adidas, решило бойкотировать синьцзянский хлопок из-за подозрений в нарушении китайскими властями прав человека.
BCI также подверглось жесткой критике в китайском сегменте интернета. Пользователи требуют от Adidas либо покинуть BCI, либо прекратить свою деятельность на территории КНР. Другие комментаторы призывают покупать продукцию китайских брендов Li Ning и Anta, игнорируя западные компании.