В Китае призвали к бойкоту западных брендов за отказ от хлопка из Синьцзяна

В Китае расширяется кампания в интернете против западных брендов одежды в связи с отказами от закупок ими хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Правительства США и других западных стран обвиняют китайское правительство в нарушении прав уйгуров – коренных жителей Синьцзяна. Как сообщает агентство Reuters, наряду со шведской компанией H&M под удар попали Nike и Adidas. Китайские интернет-пользователи возмущены отказом брендов закупать производимый в Синьцзяне хлопок и призывают бойкотировать их товары.