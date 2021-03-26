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В Китае призвали к бойкоту западных брендов за отказ от хлопка из Синьцзяна

Этот отказ они мотивируют использованием труда заключенных
Глеб Мишутин
Правительства США и других западных стран обвиняют китайское правительство в нарушении прав уйгуров – коренных жителей Синьцзяна /Reuters

В Китае расширяется кампания в интернете против западных брендов одежды в связи с отказами от закупок ими хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Правительства США и других западных стран обвиняют китайское правительство в нарушении прав уйгуров – коренных жителей Синьцзяна. Как сообщает агентство Reuters, наряду со шведской компанией H&M под удар попали Nike и Adidas. Китайские интернет-пользователи возмущены отказом брендов закупать производимый в Синьцзяне хлопок и призывают бойкотировать их товары.

Массовая кампания против ритейлера H&M стартовала 24 марта после заявлений компании, что на хлопковых плантациях в Синьцзяне используется принудительный труд уйгуров. Ранее в октябре 2020 г. объединение Better Cotton Initiative (BCI), в состав которого помимо H&M входят Nike и Adidas, решило бойкотировать синьцзянский хлопок из-за подозрений в нарушении китайскими властями прав человека.

BCI также подверглось жесткой критике в китайском сегменте интернета. Пользователи требуют от Adidas либо покинуть BCI, либо прекратить свою деятельность на территории КНР. Другие комментаторы призывают покупать продукцию китайских брендов Li Ning и Anta, игнорируя западные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных