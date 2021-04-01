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Польский флот противодействует строительству «Северного потока – 2»

Таким образом Польша напоминает, что она по-прежнему против этого газопровода
Глеб Мишутин Анна Подлинова
В Nord Stream 2 AG опасаются, как бы маневры военного флота возле «Фортуны» (на фото) не привели к аварийному разрушению трубопровода /ТАСС

Строительный флот газопровода «Северный поток – 2» стал объектом демонстраций со стороны военных кораблей и гражданских судов, преимущественно польских. Директор компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил 1 апреля, что «спланированные провокации» осуществляются рыболовецкими судами, военными кораблями, подлодками и самолетами. «Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», – заявил он агентству «Интерфакс».

28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» и вовсе появилась неопознанная подводная лодка. Как сообщил Минин, действия подлодки могли вывести из строя якорную систему позиционирования «Фортуны», что привело бы к аварийному разрушению трубопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных