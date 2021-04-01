Польский флот противодействует строительству «Северного потока – 2»Таким образом Польша напоминает, что она по-прежнему против этого газопровода
Строительный флот газопровода «Северный поток – 2» стал объектом демонстраций со стороны военных кораблей и гражданских судов, преимущественно польских. Директор компании – оператора проекта Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил 1 апреля, что «спланированные провокации» осуществляются рыболовецкими судами, военными кораблями, подлодками и самолетами. «Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», – заявил он агентству «Интерфакс».
28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» и вовсе появилась неопознанная подводная лодка. Как сообщил Минин, действия подлодки могли вывести из строя якорную систему позиционирования «Фортуны», что привело бы к аварийному разрушению трубопровода.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам