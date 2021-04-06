Сенатор Рязанский может встроиться в кадровую линейку губернатора Старовойта

Сенатор Рязанский может встроиться в кадровую линейку губернатора СтаровойтаОпытные кадры ищут свое место на выборах в новый состав Госдумы
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский может выдвинуться на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму в Курской области. О такой возможности он заявил «Ведомостям», отметив, что стоял «у истоков» регионального отделения партии.
С 1999 по 2011 г. Рязанский уже был депутатом Госдумы, после этого – сенатором от заксобрания Курской области, которое будет переизбрано в сентябре 2021 г. вместе с Госдумой. Заявку на выдвижение на праймериз сенатор пока не подал, к этому вопросу он подходит «не с позиции согласований [с региональными властями], а с позиции того, что думают избиратели», сказал «Ведомостям» Рязанский.
Ключевой вопрос – насколько существенное влияние на формирование списка кандидатов в депутаты Госдумы будет оказывать региональная номенклатура. В Курской области в 2018 г. сменился губернатор – на место занимавшего эту должность с 2000 г. Александра Михайлова пришел заместитель министра транспорта Роман Старовойт.
Во время прошлых выборов депутатов Госдумы 2016 г. Курская область входила в крупную региональную группу, куда также входили Белгородская и Орловская области, а вел ее на выборы тогдашний белгородский губернатор-тяжеловес Евгений Савченко. В 2021 г. схема будет другая, сказала «Ведомостям» депутат Госдумы Ольга Германова: Курская область будет входить в отдельную региональную группу. Группу может возглавить сам Старовойт, который также с конца 2020 г. является руководителем регионального отделения единороссов, сказал собеседник, близкий к курскому отделению партии.
В таком случае возникнет конкуренция за второе, т. е. проходное место в группе. На праймериз выдвинулся директор проектного института ГАУ «Мосжилниипроект» Иван Солодовников, назначенный в марте советником Старовойта, он варяг для региона и идет с прицелом на проходное место, сказал близкий к региональным властям собеседник. Рязанский сказал «Ведомостям», что также предпочел бы баллотироваться в составе партийного списка, а не по одномандатному округу.
По словам близкого к региональной «Единой России» собеседника, два одномандатных округа уже распределены между другими людьми. Германова сказала «Ведомостям», что подаст заявку на участие в праймериз сегодня и будет баллотироваться по Сеймскому округу, «если получит поддержку коллег» по проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Пока «она ощущает поддержку на встречах с людьми», сказала она. На Курский одномандатный округ претендует предприниматель, депутат заксобрания Максим Мамзурин.
«Сейчас идет регистрация кандидатов на праймериз, потом будет голосование, потом списки победителей, построение тактических моделей, а затем уже съезд, где все увидят списки, – говорит собеседник в «Единой России». – Установка на максимально объективный результат, никто никого в списки тащить не может. Об этом же говорило и руководство партии кандидатам в кандидаты на встречах. В прошлом году на региональных выборах секретари региональных отделений, спикеры заксобраний занимали на праймериз третьи места и лишались должностей».
Официального решения по участию Рязанского в праймериз нет, поэтому рано говорить, как его слова могут повлиять на предвыборный расклад в Курской области, говорит собеседник, близкий к региональным властям. Рязанскому в случае участия в праймериз придется конкурировать с другими кандидатами в электронном голосовании, отмечает он, а активность Рязанского, в том числе медийная, в последнее время, после прихода Старовойта, только падала.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина