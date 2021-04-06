Сенатор Рязанский может встроиться в кадровую линейку губернатора Старовойта

С 1999 по 2011 г. Рязанский уже был депутатом Госдумы, после этого – сенатором от заксобрания Курской области, которое будет переизбрано в сентябре 2021 г. вместе с Госдумой. Заявку на выдвижение на праймериз сенатор пока не подал, к этому вопросу он подходит «не с позиции согласований [с региональными властями], а с позиции того, что думают избиратели», сказал «Ведомостям» Рязанский.