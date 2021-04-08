Правительство предложило ограничить информацию в области обороны

Глава правозащитной группы «Команда 29» Иван Павлов отмечает, что сейчас специальная ответственность за разглашение такой служебной тайны не предусмотрена, но он считает, что она может быть введена следующим шагом – вплоть до уголовной. Пока законопроект предлагает новый институт – служебная тайна в сфере обороны, отмечает Павлов, и обладатели этой тайны не смогут ее разглашать в двух случаях: если тайна стала известна в связи с исполнением служебных и профессиональных обязанностей. А последнее означает, что под эту норму может попасть кто угодно: и журналист, который пишет про оборонку, и адвокат. Они, как и люди, имеющие непосредственное отношение к обороне государства, будут ограничены в разглашении такой информации, поясняет Павлов. Реестр сведений, составляющих служебную тайну, будет открыт в отличие от реестра сведений, составляющих гостайну, обращает внимание Павлов, но вопрос в качестве ведения такого реестра. По сути, создается прослойка между общедоступной информацией, которую можно разглашать, и гостайной, поясняет он.