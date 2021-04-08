Правительство предложило ограничить информацию в области обороны

Правительство предложило ограничить информацию в области обороныВ Госдуму внесен законопроект о новом виде закрытой информации
В Госдуму внесены правительственные поправки, которые вводят новый вид информации ограниченного доступа, которую нельзя разглашать: «служебная тайна в области обороны». Такой тайной могут оказаться любые сведения, которые содержат информацию о мероприятиях в области обороны, но не отнесены к более строгой, государственной тайне, следует из законопроекта.
Решать, какую информацию причислять к такой тайне, будут органы, в которых предусмотрена военная служба (Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардия). Их руководители будут утверждать реестр сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, который должен публиковаться и по мере необходимости обновляться. Для обсуждения законопроект был предложен Минобороны на сайте regulаtion в августе 2020 г.
Сейчас инструментом, ограничивающим распространение служебной информации, является постановление правительства России от 3 ноября 1994 г. о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения, но его действие распространяется только на федеральные ведомства и подведомственные им организации, говорится в пояснительной записке к проекту. «В результате в средствах массовой информации организациями России периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности», – пишут авторы законопроекта. Нынешние мероприятия ограничения доступа к информации в области обороны не позволяют в полной мере ограничить ее распространение в открытых источниках, считают они.
В проекте закона сказано, что допустившие разглашение служебной тайны лица будут нести ответственность, предусмотренную законодательством.
Глава правозащитной группы «Команда 29» Иван Павлов отмечает, что сейчас специальная ответственность за разглашение такой служебной тайны не предусмотрена, но он считает, что она может быть введена следующим шагом – вплоть до уголовной. Пока законопроект предлагает новый институт – служебная тайна в сфере обороны, отмечает Павлов, и обладатели этой тайны не смогут ее разглашать в двух случаях: если тайна стала известна в связи с исполнением служебных и профессиональных обязанностей. А последнее означает, что под эту норму может попасть кто угодно: и журналист, который пишет про оборонку, и адвокат. Они, как и люди, имеющие непосредственное отношение к обороне государства, будут ограничены в разглашении такой информации, поясняет Павлов. Реестр сведений, составляющих служебную тайну, будет открыт в отличие от реестра сведений, составляющих гостайну, обращает внимание Павлов, но вопрос в качестве ведения такого реестра. По сути, создается прослойка между общедоступной информацией, которую можно разглашать, и гостайной, поясняет он.