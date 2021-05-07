Больше сотни уголовных дел и ни одного символа протеста

Больше сотни уголовных дел и ни одного символа протестаПочему задержания на митингах 2021 года не стали резонансными
По итогам двух акций в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января 2021 г., реальные сроки лишения свободы на данный момент получили девять человек. Все — по ст. 318 УК РФ (применение насилия по отношению к представителю власти). Об этом сообщил юрист «ОВД-инфо» Дмитрий Пискунов в ходе прошедшего 6 мая обсуждения работы правоохранительных органов на акциях протеста. В основном к реальным срокам лишения свободы приговаривают сейчас московские суды, уточнила координатор правовой помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова.
Еще 17 человек приговорены по различным статьям к ограничению свободы или к условным срокам. Всего фигурантами уголовных дел по итогам митингов 23 и 31 января являются 119 человек.
Пискунов отметил, что в 2021 г. расширился арсенал статей Уголовного кодекса, которые правоохранительные органы могут использовать против участников и организаторов митингов и шествий. В качестве примера он привел ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Предыдущая редакция первой части этой статьи предусматривала наказание (до 4 лет лишения свободы) за блокирование транспортных коммуникаций, если из-за него был причинен тяжкий вред здоровью человека или имуществу. По новой редакции, вступившей в силу 10 января 2021 г., человеку достаточно создать только угрозу здоровью и безопасности людей или их имуществу, чтобы он мог быть привлечен к уголовной ответственности, предусматривающей лишение свободы сроком до 1 года.
Также, по словам Пискунова, расширено толкование ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм): ее используют теперь, чтобы привлекать к ответственности тех, кто публиковал информацию о массовом мероприятии. По логике правоохранителей, объясняет юрист, публикация таких сообщений якобы провоцирует людей, среди которых могут быть и зараженные коронавирусом, выходить на улицы и тем самым нарушать санитарные ограничения.
Приговоренные к лишению свободы в связи с акциями 23 и 31 января 2021 г.
кто: Олег Иванов
город: Псков
статья УК: 318 ч. 1*
срок: 8 месяцев колонии-поселения
за что (версия следствия): совершил нападение на сотрудника правоохранительных органов
кто: Евгений Туганков
город: Санкт-Петербург
статья УК: 318 ч. 1
срок: 1 год колонии-поселения
за что (версия следствия): толкнул сотрудника ОМОНа, находясь в группе людей, отбивавшей задержанного
кто: Алексей Миляев
город: Москва
статья УК: 318 ч. 1
срок: 1 год колонии общего режима
за что (версия следствия): нанес несколько ударов сотруднику полиции, после чего схватил его шлем за забрало и пытался сорвать
кто: Сергей Павлюткин
город: Липецк
статья УК: 318 ч. 1
срок: 1 год колонии общего режима
за что (версия следствия): распылил газовый баллончик в сторону полицейских, двое были признаны пострадавшими
кто: Валерий Евсин
город: Москва
статья УК: 318 ч. 1
срок: 2 года колонии общего режима
за что (версия следствия): толкнул металлическое заграждение в сторону полицейского
кто: Станислав Ахмедов
город: Москва
статья УК: 318 ч. 1
срок: 2 года колонии общего режима
за что (версия следствия): дважды ударил ногой лежащего на земле полицейского
кто: Тимур Салихов
город: Москва
статья УК: 318 ч. 1
срок: 2 года колонии общего режима
за что (версия следствия): несколько раз ударил в голову и туловище бойца Росгвардии
кто: Виталий Тимофеенко
город: Владимир
статья УК: 318 ч. 2**
срок: 3 года колонии общего режима
за что (версия следствия): распылил газовый баллончик в сторону полицейского, в результате чего тот получил химический ожог конъюнктивы обоих глаз
кто: Павел Грин-Романов
город: Москва
статья УК: 318 ч. 1
срок: 3,5 года колонии общего режима
за что (версия следствия): распылил перцовый баллончик в сторону бойца Росгвардии
* применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья.
** применение к представителю власти насилия, опасного для жизни и здоровья.
Источник: «ОВД-инфо»
Эксперт «ОВД-инфо» Константин Фомин отмечает, что по итогам двух акций в январе, а также акции 2 февраля, прошедшей после замены условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше», было зафиксировано «самое большое количество задержанных в истории современной России» — 11 000 человек, из них только в Москве 4665 человек (данные «ОВД-инфо»). Для сравнения: в мае 2012 г. после «Марша миллионов» накануне третьей инаугурации Владимира Путина, который перерос в беспорядки на Болотной площади, по данным ГУ МВД по Москве, было задержано около 400 человек. Летом 2019 г. во время митингов и шествий за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, по данным «ОВД-инфо», было задержано около 2000 человек (больше всего — во время несанкционированной акции у мэрии Москвы 27 июля, задержания тогда легли в основу «московского дела»). «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова сообщал, что всего в 2019 г. на 155 несанкционированных акциях в столице было задержано 3000 человек.
В то же время нынешние задержания, несмотря на резко возросшее их количество, оказались куда менее резонансными, чем предыдущие. Политолог Кирилл Рогов считает, что одна из причин в том, что «люди теряют возможностью отслеживать судьбу интересных им обвиняемых, как это было во время того же «московского дела» 2019 г.». Тогда актеры, музыканты и даже лояльные власти политики выступили в поддержку актера Павла Устинова, студента Егора Жукова, волонтера Алексея Миняйло. Рогов считает, что и сейчас важно выделять символические фигуры, «потому что о каждом [задержанном] человеке рассказать подробно просто невозможно». Кроме того, по мнению Рогова, люди просто «устают в это [в поддержку задержанных и осужденных] включаться»: «Очень многие испытывают раздражение по отношению к протестующим».
YouTube разблокировал записи со ссылками на сайт «Умного голосования»
Вечером 6 мая YouTube после проверки разблокировал несколько видеозаписей со ссылками на сайт «Умного голосования». На этом портале сторонники Алексея Навального предлагают избирателям кандидатов-одномандатников, которые потенциально могут победить кандидатов от власти.
6 мая в течение нескольких часов на YouTube были заблокированы запись политика Ильи Яшина «Как отомстить за Навального» от 7 сентября 2020 г., архивная трансляция издания SOTA с митинга 31 августа 2019 г., а также свежая трансляция «Новой газеты» с обсуждением деталей «дворцового дела».
«Новая газета» сообщила, что ее трансляция была заблокирована около 13.50 «из-за жалобы неизвестного пользователя», но в 20.00 YouTube разъяснил, «что решение ограничить доступ к стриму «Новой» из-за ссылки на «Умное голосование» было ошибочным». Яшин в своем Twitter сообщил, что блокировка произошла по жалобе Роскомнадзора: ссылка на сайт «Умного голосования» была расценена как «спам, обман и мошенничество».
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.