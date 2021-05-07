Больше сотни уголовных дел и ни одного символа протеста

Приговоренные к лишению свободы в связи с акциями 23 и 31 января 2021 г.

кто: Олег Иванов

город: Псков

статья УК: 318 ч. 1*

срок: 8 месяцев колонии-поселения

за что (версия следствия): совершил нападение на сотрудника правоохранительных органов



кто: Евгений Туганков

город: Санкт-Петербург

статья УК: 318 ч. 1

срок: 1 год колонии-поселения

за что (версия следствия): толкнул сотрудника ОМОНа, находясь в группе людей, отбивавшей задержанного



кто: Алексей Миляев

город: Москва

статья УК: 318 ч. 1

срок: 1 год колонии общего режима

за что (версия следствия): нанес несколько ударов сотруднику полиции, после чего схватил его шлем за забрало и пытался сорвать



кто: Сергей Павлюткин

город: Липецк

статья УК: 318 ч. 1

срок: 1 год колонии общего режима

за что (версия следствия): распылил газовый баллончик в сторону полицейских, двое были признаны пострадавшими



кто: Валерий Евсин

город: Москва

статья УК: 318 ч. 1

срок: 2 года колонии общего режима

за что (версия следствия): толкнул металлическое заграждение в сторону полицейского



кто: Станислав Ахмедов

город: Москва

статья УК: 318 ч. 1

срок: 2 года колонии общего режима

за что (версия следствия): дважды ударил ногой лежащего на земле полицейского



кто: Тимур Салихов

город: Москва

статья УК: 318 ч. 1

срок: 2 года колонии общего режима

за что (версия следствия): несколько раз ударил в голову и туловище бойца Росгвардии



кто: Виталий Тимофеенко

город: Владимир

статья УК: 318 ч. 2**

срок: 3 года колонии общего режима

за что (версия следствия): распылил газовый баллончик в сторону полицейского, в результате чего тот получил химический ожог конъюнктивы обоих глаз



кто: Павел Грин-Романов

город: Москва

статья УК: 318 ч. 1

срок: 3,5 года колонии общего режима

за что (версия следствия): распылил перцовый баллончик в сторону бойца Росгвардии



* применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья.

** применение к представителю власти насилия, опасного для жизни и здоровья.

Источник: «ОВД-инфо»