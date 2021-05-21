Поддерживающих экстремистские организации граждан не пустят на выборы любого уровня

Возникает ощущение, что законопроект «собран» только под старт избирательной кампании, а последующее исполнение недостаточно продумано, говорит политюрист Антон Рудаков: «Возникает немало вопросов насчет последующего его правоприменения. Например, как быть в том случае, если в отношении уже избранного депутата будет установлена причастность к деятельности организации, которая признана экстремистской или террористической после состоявшихся выборов? Также остается неясным — каким образом, кто и по каким основаниям будет обращаться в суд с заявлениями об установлении фактов "причастности"?»