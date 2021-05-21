Поддерживающих экстремистские организации граждан не пустят на выборы любого уровня

Поддерживающих экстремистские организации граждан не пустят на выборы любого уровняЗаконопроект с поправками Крашенинникова и Клишаса может быть принят во втором чтении на следующей неделе
Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас подготовили поправки, призванные ко второму чтению расширить законопроект о лишении пассивного избирательного права граждан, связанных с экстремистскими или террористическим организациями. Они внесены в комитет Госдумы по контролю и регламенту, отвечающий в нижней палате за избирательное законодательство (текст поправок есть у «Ведомостей»).
Законопроект с поправками в закон о выборах депутатов Госдумы был внесен в нижнюю палату 4 мая, а одобрен в первом чтении 18 мая. Изначально авторы инициативы во главе с депутатом Василием Пискаревым предлагали распространить запрет на участие в думских выборах на учредителей запрещенных по суду экстремистских и террористических организаций, их руководство, рядовых участников и работников, а также иных лиц, причастных к их деятельности.
Процедура определения причастности никак не была прописана в законопроекте.
Пассивного избирательного права на выборах в Госдуму было предложено лишить тех, кто взаимодействовал с экстремистскими или террористическими организациями еще до признания их судом таковыми, фактически придав закону обратную силу.
Ко второму чтению Крашенинников и Клишас предлагают распространить ограничение в избирательном праве лишь на тех участников запрещенных организаций и людей, чья причастность к их деятельности установлена судом. Однако понятие причастности предложено трактовать более широко по сравнению с изначальной версией законопроекта. Сейчас причастными могут оказаться люди, «предоставляющие денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей [экстремистской или террористической] деятельности». А в случае принятия поправок Крашенинникова и Клишаса к ним прибавятся граждане, «выражавшие высказываниями либо иными действиями поддержку целям и формам деятельности соответствующей организации».
Возникает ощущение, что законопроект «собран» только под старт избирательной кампании, а последующее исполнение недостаточно продумано, говорит политюрист Антон Рудаков: «Возникает немало вопросов насчет последующего его правоприменения. Например, как быть в том случае, если в отношении уже избранного депутата будет установлена причастность к деятельности организации, которая признана экстремистской или террористической после состоявшихся выборов? Также остается неясным — каким образом, кто и по каким основаниям будет обращаться в суд с заявлениями об установлении фактов "причастности"?»
Политюрист Роман Смирнов считает, что оппоненты кандидатов будут пользоваться этим инструментом и станут активно задействовать новые нормы, обращаясь в суды с просьбой о снятии кандидатов во время избирательной кампании.
Крашенинников и Клишас также предложили ограничивать в пассивном избирательном праве кандидатов на выборные должности любого уровня, а не только кандидатов в депутаты Госдумы. Близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей» ранее говорил, что ко второму чтению будет логично внести поправку, распространяющую ограничение пассивного избирательного права не только на выборы в Госдуму, если основной задачей является отсечение от выборов сторонников Алексея Навального. Учрежденный им и признанный иноагентом Фонд борьбы с коррупцией вскоре может быть признан экстремистской организацией по иску московской прокуратуры: дело будет рассматриваться в Мосгорсуде 9 июня.
Бывший координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, которая намерена баллотироваться в горсовет Уфы, отмечает, что для регистрации в качестве кандидата на выборах муниципального уровня ей нужно собрать «лишь 200 подписей граждан» в свою поддержку: «В таких случаях отказывать кандидатам под предлогом плохого качества подписей или их нехватки было бы «совсем некрасиво», поэтому власти ищут иные способы решения подобных вопросов».
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов сказал «Ведомостям», что законопроект может быть рассмотрен во втором чтении с учетом поправок уже на следующей неделе.