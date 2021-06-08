Партия Ангелы Меркель ХДС одержала неожиданную победу

Партия Ангелы Меркель ХДС одержала неожиданную победуОна разгромила крайне правых в Саксонии-Анхальт, но до победы во всей Германии еще далеко
На прошедших 6 июня выборах в парламент германской земли Саксония-Анхальт уверенную победу одержал правящий Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель с результатом 37,1% (данные по Die Zeit), хотя опрос INSA 4 июня показывал поддержку ХДС лишь в 28%. Крайне правые популисты из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрали только 20,8% голосов. Худший результат – 5,9% показали «Зеленые», одержавшие яркую победу в Баден-Вюртемберге 14 марта 2021 г. с 32,6% против 24% у ХДС. Выборы в Саксонии-Анхальт являются последними земельными выборами перед общегерманским голосованием в бундестаг, которое пройдет 26 сентября.
Главным событием на этих выборах стали высокие результаты ХДС. Особенно ярко победа ХДС смотрится на фоне его весенних неудач. Партия показала слабые результаты на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, состоявшихся 14 марта. Там ХДС получил 24% и 27% соответственно, уступив «Зеленым» и социал-демократам. Главный соперник ХДС в Саксонии-Анхальт – правопопулистская АдГ, наоборот, рассчитывала на более высокий результат. По сведениям INSA, за нее намеревались голосовать 25% избирателей. Для сравнения: на выборах 2016 г. ХДС получил 29,8% голосов, а АдГ – 24,3%.