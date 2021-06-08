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Партия Ангелы Меркель ХДС одержала неожиданную победу

Она разгромила крайне правых в Саксонии-Анхальт, но до победы во всей Германии еще далеко
Глеб Мишутин
ANNEGRET HILSE / AFP

На прошедших 6 июня выборах в парламент германской земли Саксония-Анхальт уверенную победу одержал правящий Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель с результатом 37,1% (данные по Die Zeit), хотя опрос INSA 4 июня показывал поддержку ХДС лишь в 28%. Крайне правые популисты из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрали только 20,8% голосов. Худший результат – 5,9% показали «Зеленые», одержавшие яркую победу в Баден-Вюртемберге 14 марта 2021 г. с 32,6% против 24% у ХДС. Выборы в Саксонии-Анхальт являются последними земельными выборами перед общегерманским голосованием в бундестаг, которое пройдет 26 сентября.

Главным событием на этих выборах стали высокие результаты ХДС. Особенно ярко победа ХДС смотрится на фоне его весенних неудач. Партия показала слабые результаты на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, состоявшихся 14 марта. Там ХДС получил 24% и 27% соответственно, уступив «Зеленым» и социал-демократам. Главный соперник ХДС в Саксонии-Анхальт – правопопулистская АдГ, наоборот, рассчитывала на более высокий результат. По сведениям INSA, за нее намеревались голосовать 25% избирателей. Для сравнения: на выборах 2016 г. ХДС получил 29,8% голосов, а АдГ – 24,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных