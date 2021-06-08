Партия Ангелы Меркель ХДС одержала неожиданную победу

Главным событием на этих выборах стали высокие результаты ХДС. Особенно ярко победа ХДС смотрится на фоне его весенних неудач. Партия показала слабые результаты на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце, состоявшихся 14 марта. Там ХДС получил 24% и 27% соответственно, уступив «Зеленым» и социал-демократам. Главный соперник ХДС в Саксонии-Анхальт – правопопулистская АдГ, наоборот, рассчитывала на более высокий результат. По сведениям INSA, за нее намеревались голосовать 25% избирателей. Для сравнения: на выборах 2016 г. ХДС получил 29,8% голосов, а АдГ – 24,3%.