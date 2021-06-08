На старте кампании по выборам в Госдуму в центре повестки остается коронавирус

Позиции губернаторов по вопросу борьбы с пандемией разделились. Часть из них выступила в поддержку более жестких подходов к вакцинации и эпидемиологическим ограничениям – это Айсен Николаев (Якутия), Наталья Комарова (ХМАО), Александр Бурков (Омская обл.), Алексей Цыденов (Бурятия), Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Радий Хабиров (Башкортостан) и др. Николаев даже заявил о необходимости обязательной вакцинации, а Комарова сказала, что хочет изучить опыт Якутии в этом вопросе. Бурков отметил, что нужно уходить «от добровольного подхода к вакцинированию». Собянин раскритиковал москвичей за низкий интерес к вакцинации, а Беглов пообещал, что в Петербурге усилят ограничения, если продолжится рост заболеваемости.