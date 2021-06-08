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На старте кампании по выборам в Госдуму в центре повестки остается коронавирус

Прогнозировать влияние этой темы на результаты выборов невозможно, считает эксперт
Елена Мухаметшина
Губернаторы не определились, снимать или ужесточать эпидемиологические ограничения /Владимир Смирнов / ТАСС

В последний месяц перед началом избирательной кампании в Госдуму в центре региональной повестки остается тема коронавируса. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге устойчивости глав регионов, подготовленном фондом «Петербургская политика».

Позиции губернаторов по вопросу борьбы с пандемией разделились. Часть из них выступила в поддержку более жестких подходов к вакцинации и эпидемиологическим ограничениям – это Айсен Николаев (Якутия), Наталья Комарова (ХМАО), Александр Бурков (Омская обл.), Алексей Цыденов (Бурятия), Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Радий Хабиров (Башкортостан) и др. Николаев даже заявил о необходимости обязательной вакцинации, а Комарова сказала, что хочет изучить опыт Якутии в этом вопросе. Бурков отметил, что нужно уходить «от добровольного подхода к вакцинированию». Собянин раскритиковал москвичей за низкий интерес к вакцинации, а Беглов пообещал, что в Петербурге усилят ограничения, если продолжится рост заболеваемости.

Вторая группа губернаторов, наоборот, говорила о смягчении ограничений – это Антон Алиханов (Калининградская обл.), Андрей Клычков (Орловская обл.), Владислав Шапша (Калужская обл.), Михаил Дегтярев (врио губернатора Хабаровского края), Сергей Цивилев (Кемеровская обл.). Дегтярев, к примеру, заявил, что принудительная вакцинация недопустима. А Алиханов и Клычков говорили о возможной отмене масочного режима при определенных условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных