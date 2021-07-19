Захар Прилепин видит в союзе с КПРФ большое будущее

Для «Справедливой России» такой ход – борьба за избирателя левых взглядов, который еще не решил, за кого голосовать, говорит глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Последние опросы показывают, что позиции партии недостаточно сильны для гарантированного прохождения в Госдуму, поэтому яркие шаги важны для их кампании. Согласно данным опроса ВЦИОМа, проведенного 5–11 июля, за «Справедливую Россию» сейчас готовы проголосовать 7% избирателей. При этом о реальной готовности объединяться речи быть не может, как минимум потому, что в случае гипотетического слияния партий члены «Справедливой России» будут мало представлены в руководстве с учетом числа делегатов от КПРФ. Зато в случае отказа от диалога справороссы «могут обвинить своих товарищей по левому лагерю в «сектантстве», показать, что коммунисты не готовы развиваться», говорит Калачев.