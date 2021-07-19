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Захар Прилепин видит в союзе с КПРФ большое будущее

Сопредседатель «Справедливой России» предлагает коммунистам работать вместе в Госдуме и за ее пределами
Константин Гликин
Коммунисты считают предложение Захара Прилепина по объединению пиаром, который не стоит обсуждать всерьез  /Андрей Гордеев / Ведомости

Сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин написал обращение к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с предложением в день 30-летия самопровозглашенного Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) объявить о создании «парламентской партийной коалиции» в Госдуме нового созыва и начале работы по объединению политических структур («Ведомости» ознакомились с копией письма). Прилепин считает, что вместе можно сформировать реально сильную политическую партию, готовую взять власть «на всех уровнях – от правительства до сельсовета». Принципиальных идеологических разногласий между коммунистами и справороссами Прилепин не видит, говорится в его обращении к Зюганову.

Прилепин стал сопредседателем партии «Справедливая Россия» в феврале 2021 г., до этого он был лидером партии «За правду», которая в 2020 г. провела депутата только в одно заксобрание – Рязанской области. 24 июня он пытался попасть на предвыборный съезд КПРФ, куда его не пустили коммунисты.

Подобные заявления со стороны Прилепина – это пиар и «политтехнологические инсинуации», заявил «Ведомостям» пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко. После попытки Прилепина и его сторонников проникнуть на съезд КПРФ реальных шагов к диалогу между партиями не было, добавил он. Программа «Справедливой России» во многом скопирована у коммунистов, а их избирательная кампания направлена на то, чтобы перетянуть к себе голоса левого избирателя.

Подобные заявления могут быть частью агитационной кампании «Справедливой России», попыткой привлечь внимание части избирателей, которые обычно голосуют за коммунистов, говорит зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Предложения о возможном союзе должны подкрепляться конкретными предложениями, говорит он. Договориться вряд ли возможно, ведь справороссы непоследовательны и, к примеру, на выборах 2018 г. даже не выдвигали своего кандидата, поддержав действующего президента Владимира Путина.

Политтехнологическим ходом, который «вписывается в эпатажный политический образ писателя», называет это предложение Прилепина политолог Борис Макаренко. Сейчас предвыборных блоков на выборах в Госдуму нет и после прохождения в парламент каждая партия самостоятельно стремится не к объединению, а к получению максимально возможного количества кресел председателей комитетов, вице-спикеров и т. д., отмечает Макаренко.

Тревожность растет

Тревожность граждан за последний месяц выросла, показывает проведенный 9–11 июля фондом «Общественное мнение» (ФОМ) опрос. На вопрос о преобладающем в его окружении настроении 51% респондентов отвечал, что это настроение тревожное. 6 июня о тревожном настроении своих друзей, знакомых, коллег и т. д. говорил 41% опрошенных ФОМа. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов связывает рост тревожности с разломом в обществе, который возник в связи с вакцинацией от коронавируса и новыми ограничительными мерами властей. Для рейтингов власти ситуация выглядит не вполне комфортной, но отнюдь не критичной, считает он. Основная эмоция, которая возникает у людей в связи с продолжающейся пандемией, – это глухая негативная апатия, но пока не раздражение, говорит собеседник, близкий к администрации президента.

Для «Справедливой России» такой ход – борьба за избирателя левых взглядов, который еще не решил, за кого голосовать, говорит глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Последние опросы показывают, что позиции партии недостаточно сильны для гарантированного прохождения в Госдуму, поэтому яркие шаги важны для их кампании. Согласно данным опроса ВЦИОМа, проведенного 5–11 июля, за «Справедливую Россию» сейчас готовы проголосовать 7% избирателей. При этом о реальной готовности объединяться речи быть не может, как минимум потому, что в случае гипотетического слияния партий члены «Справедливой России» будут мало представлены в руководстве с учетом числа делегатов от КПРФ. Зато в случае отказа от диалога справороссы «могут обвинить своих товарищей по левому лагерю в «сектантстве», показать, что коммунисты не готовы развиваться», говорит Калачев.

В подготовке статьи участвовала Дарья Макеева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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