КПРФ стала одним из главных объектов критики на форуме «Территория смыслов»

На заседаниях в Госдуме Жириновский традиционно выступает с критикой КПРФ. На этот раз к нему присоединились лидеры других фракций – сразу после того, как вождь ЦК КПРФ обратился к «комсомольцам и большевикам». Зюганов рассказал, что у России есть два пути: или переход к социализму по образу Китая, одной из крупнейших мировых экономик, или «фашистизация жизни [как] на бандеровской Украине».