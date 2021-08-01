КПРФ стала одним из главных объектов критики на форуме «Территория смыслов»Конкуренты и молодежь спрашивали о вакцинации, социализме и антисемитизме
Лидеры четырех думских фракций – Сергей Неверов («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Справедливая Россия») встретились на молодежном форуме «Территория смыслов» в Подмосковье – это одна из последних встреч перед сентябрьскими выборами в Госдуму.
На заседаниях в Госдуме Жириновский традиционно выступает с критикой КПРФ. На этот раз к нему присоединились лидеры других фракций – сразу после того, как вождь ЦК КПРФ обратился к «комсомольцам и большевикам». Зюганов рассказал, что у России есть два пути: или переход к социализму по образу Китая, одной из крупнейших мировых экономик, или «фашистизация жизни [как] на бандеровской Украине».
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