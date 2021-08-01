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КПРФ стала одним из главных объектов критики на форуме «Территория смыслов»

Конкуренты и молодежь спрашивали о вакцинации, социализме и антисемитизме
Елена Мухаметшина
У оппонентов Геннадия Зюганова (на фото – лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов) накопилось к партии много предвыборных вопросов /Сергей Фадеичев / ТАСС

Лидеры четырех думских фракций – Сергей Неверов («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Справедливая Россия») встретились на молодежном форуме «Территория смыслов» в Подмосковье – это одна из последних встреч перед сентябрьскими выборами в Госдуму.

На заседаниях в Госдуме Жириновский традиционно выступает с критикой КПРФ. На этот раз к нему присоединились лидеры других фракций – сразу после того, как вождь ЦК КПРФ обратился к «комсомольцам и большевикам». Зюганов рассказал, что у России есть два пути: или переход к социализму по образу Китая, одной из крупнейших мировых экономик, или «фашистизация жизни [как] на бандеровской Украине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных