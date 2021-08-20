Единая Россия» решила собирать предложения от граждан даже после выборов

Через сайт народной программы подано свыше 1,5 млн предложений от более чем 2,1 млн человек, также шел сбор предложений в регионах – кандидатами и парторганизациями. Чаще всего граждане предлагают идеи, связанные с усилением социальной защиты, поощрением бизнеса, в том числе на селе, развитием здравоохранения, говорит первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Люди из малых городов и из сельских территорий отмечают проблемы оттока кадров и качества дорог, сказал он. По словам заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Сергея Перминова, аналитики партии группируют эти предложения по блокам тем и наиболее часто встречающиеся будут включены в программу, которую примут на съезде 24 августа.