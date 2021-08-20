Единая Россия» решила собирать предложения от граждан даже после выборов

Единая Россия» решила собирать предложения от граждан даже после выборовВ последний раз их идеи учитывались в программе 2011 года
Единороссы продолжат сбор предложений в свою «народную программу» после съезда 24 августа и даже после выборов, рассказали «Ведомостям» два собеседника в партии. Один из них называет ее wiki-программой, которую можно периодически пополнять: «Будет создана специальная платформа, где каждый житель сможет высказаться о перспективах развития своего округа, региона и страны». В пресс-службе «Единой России» подтвердили «Ведомостям», что предложения в программу будут принимать и после съезда.
Через сайт народной программы подано свыше 1,5 млн предложений от более чем 2,1 млн человек, также шел сбор предложений в регионах – кандидатами и парторганизациями. Чаще всего граждане предлагают идеи, связанные с усилением социальной защиты, поощрением бизнеса, в том числе на селе, развитием здравоохранения, говорит первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Люди из малых городов и из сельских территорий отмечают проблемы оттока кадров и качества дорог, сказал он. По словам заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Сергея Перминова, аналитики партии группируют эти предложения по блокам тем и наиболее часто встречающиеся будут включены в программу, которую примут на съезде 24 августа.
По словам Перминова, у регионов была установка на максимальное вовлечение избирателей в «народную программу». Из-за пандемии во всех регионах разная ситуация по возможности очного сбора предложений, поэтому указаний по количеству предложений не было, говорит он. Сами региональные отделения, по словам трех источников «Ведомостей», при сборе предложений ориентировались на уровень 8–10% от численности населения субъекта Федерации.
Изначально руководство партии хотело именно естественной вовлеченности, но некоторые регионы по старинке стали активно привлекать бюджетников, говорит один из собеседников «Ведомостей»: «Они фактически не давали реальных предложений и включали административные методы, что не устроило руководство партии». После совещания с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком 13 августа многие регионы приостановили сбор предложений в программу, который фактически стал второй волной мобилизации актива «Единой России» в 2021 г. (первая – предварительное голосование, которое прошло весной), поясняет собеседник, близкий к администрации президента.
Термин «народная программа» использовался в контексте выборов в Госдуму 2011 г., вспоминает политолог Алексей Макаркин. О ее необходимости говорил Владимир Путин – на тот момент премьер-министр России – при создании Общероссийского народного фронта (ОНФ). Разработкой документа тогда занималась не партия, а мозговой центр ОНФ – Институт социально-экономических и политических исследований, который привлек для этого 600 экспертов и собрал через интернет более миллиона пожеланий граждан, писал «Коммерсантъ».
Коллективное составление программы показывает вовлечение избирателей в принятие решений по политике страны, отмечает Макаркин. Такое обсуждение можно назвать технологическим способом увеличить присутствие в повестке «Единой России» позитивных, социально одобряемых тем, считает политолог Михаил Виноградов.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов