Законотворчество не стало популярнее в предвыборный период

Единороссы внесли 36 законопроектов – некоторые из них за авторством статусных депутатов. В частности, лидер думских единороссов Сергей Неверов с коллегами по фракции предложили включить прохождение военной службы по призыву в стаж для начисления пенсии, а также дать право родственникам находиться в стационаре вместе с ребенком-инвалидом. Другие инициативы единороссов за этот период касаются регулирования самых разных сфер – от помощи вынужденным переселенцам до ликвидации свалок арендаторами лесных участков. Партия вносит законы не в интересах избирательной кампании, говорит первый заместитель руководителя думской фракции «Единой России» Николай Панков: «Даже на съезде было сказано, что наша программа не предвыборная. Она реализовалась до этого и будет реализовываться дальше».