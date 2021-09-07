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Законотворчество не стало популярнее в предвыборный период

Депутаты Госдумы за лето внесли 72 законопроекта
Елена Мухаметшина
Активнее всего на думских каникулах работали депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и «Единой России» под предводительством Сергея Неверова / Владимир Федоренко / РИА Новости

После старта избирательной кампании, указ о которой президент Владимир Путин подписал 17 июня, парламентарии внесли в Госдуму 72 законопроекта, половину из которых подготовила «Единая Россия», подсчитали «Ведомости». Общее число законопроектов не только не увеличилось, а даже уменьшилось по сравнению с летними месяцами 2017–2020 гг.

Единороссы внесли 36 законопроектов – некоторые из них за авторством статусных депутатов. В частности, лидер думских единороссов Сергей Неверов с коллегами по фракции предложили включить прохождение военной службы по призыву в стаж для начисления пенсии, а также дать право родственникам находиться в стационаре вместе с ребенком-инвалидом. Другие инициативы единороссов за этот период касаются регулирования самых разных сфер – от помощи вынужденным переселенцам до ликвидации свалок арендаторами лесных участков. Партия вносит законы не в интересах избирательной кампании, говорит первый заместитель руководителя думской фракции «Единой России» Николай Панков: «Даже на съезде было сказано, что наша программа не предвыборная. Она реализовалась до этого и будет реализовываться дальше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных