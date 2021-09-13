«Единая Россия» может улучшить результаты в Москве по сравнению с выборами 2016 года

Количество избирателей, которые потенциально могут проголосовать онлайн, сопоставимо с их общим числом во время предыдущего голосования. На прошлых выборах депутатов Госдумы общая явка на выборы в Москве составила 35,2%, или 2,738 млн избирателей, следует из данных, которые приводит ФоРГО. Теперь эксперты фонда прогнозируют явку в 50%, говорит Костин, и «она может достичь такого уровня как раз за счет ДЭГ, на который зарегистрировалось большое число избирателей».