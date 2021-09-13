«Единая Россия» может улучшить результаты в Москве по сравнению с выборами 2016 года

«Единая Россия» может улучшить результаты в Москве по сравнению с выборами 2016 годаЭтому поможет онлайн-голосование, на которое записалось более четверти избирателей столицы
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) представил прогнозы результатов партий и возможной явки на выборах депутатов Госдумы в Москве. По мнению экспертов, «Единая Россия» в Москве может получить 40–45%, КПРФ – 18–19%, «Яблоко» – 7–8%, «Справедливая Россия» – 6–8%, ЛДПР – 5–7%, «Новые люди» – 5%. Это консенсус-прогноз фонда, говорит его руководитель, координатор экспертного совета «Единой России» Константин Костин. Если прогноз сбудется, то партия существенно улучшит результат 2016 г., когда набрала в столице по спискам 37,8%.
В целом по стране ФоРГО прогнозирует результат единороссов на уровне 42–46%, КПРФ – 17–19%, ЛДПР – 11–13%, «Справедливая Россия» – 7–9%, «Новых людей» и «Партии пенсионеров» – от 3,5% до 4,9%, «Яблока» – около 3%.
Эксперты ФоРГО опирались на прогнозы двух социологических служб – ВЦИОМ и «Инсомар». По прогнозу ВЦИОМ, в Москве «Единая Россия» может получить 45%, КПРФ – 18%, «Яблоко» – 7,3%, «Справедливая Россия» – 6,9%, ЛДПР – 6,4%, «Новые люди» – 4,6%. Результаты единороссов, по данным «Инсомара», могут быть ниже – 36,2%, КПРФ – 18,5%, ЛДПР – 9,5%, «Справедливой России» – 7,8%, «Яблока» – 7,5%, «Новых людей» – 5,3%.
Эксперты называют несколько основных факторов, которые позволят «Единой России» получить высокий результат в Москве. Первый из них – то, что региональную группу партии по столице возглавил мэр Сергей Собянин. Помочь «Единой России» должны обновление партии и работа кандидатов в округах, также считают в ФоРГО.
Введение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и большое количество зарегистрировавшихся на него москвичей также повлияют на результат партии, уверены в ФоРГО.
Проголосовать в Москве онлайн планирует 26,69% от общего числа избирателей столицы, сообщил в понедельник на заседании заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. С помощью порталов mos.ru (более 1,5 млн человек) и Госуслуг (более 400 000) на ДЭГ записалось 1,985 млн человек. Влияние таких избирателей на результат голосования «несомненно, будет очень большим», сказал Булаев.
Количество избирателей, которые потенциально могут проголосовать онлайн, сопоставимо с их общим числом во время предыдущего голосования. На прошлых выборах депутатов Госдумы общая явка на выборы в Москве составила 35,2%, или 2,738 млн избирателей, следует из данных, которые приводит ФоРГО. Теперь эксперты фонда прогнозируют явку в 50%, говорит Костин, и «она может достичь такого уровня как раз за счет ДЭГ, на который зарегистрировалось большое число избирателей».
Явка на электронное голосование [после введения ДЭГ] была более 90%, отметил политолог Александр Асафов. Он считает, что эти избиратели поддержат в первую очередь партию власти, поскольку, к примеру, КПРФ призвала своих сторонников не голосовать дистанционно: «Поэтому избиратели коммунистов в основном придут на участки».
ДЭГ позволит лояльному «Единой России» электорату проголосовать, сказал Костин. Обычно с этим в Москве проблемы, поскольку такой избиратель уезжает на дачи в дни голосования, поясняет руководитель ФоРГО. Поддержку партии среди голосующих онлайн он прогнозирует на уровне 50–60%.
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отмечает, что в 2016 г. многие из лояльных избирателей «Единой России» в Москве не пришли на участки, поскольку они и так считали, что результат партию партии власти будет высокий. Но сейчас в пользу «Единой России» будет ДЭГ, говорит он.
Политолог Ростислав Туровский считает, что сложно предсказать результаты электронного голосования. Если бы в Москве не происходила мобилизация граждан для участия в ДЭГ, то явка более 50% точно выглядела бы «невероятной», отмечает он.