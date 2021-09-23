Минобороны ищет нового начальника Главного военно-политического управления

Минобороны ищет нового начальника Главного военно-политического управленияИм может стать командующий Южным округом или главком ВМФ
Начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Министерства обороны генерал армии Андрей Картаполов был избран по списку «Единой России» в Госдуму и может занять место председателя комитета по обороне, которое в прошлом созыве принадлежало бывшему командующему Воздушно-десантными войсками Владимиру Шаманову, говорит источник, близкий к Минобороны. Шаманов останется в Госдуме, предполагает он, но ему могут найти другую равноценную позицию. Место избранного в Госдуму Картаполова может занять командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Еще одним кандидатом, который может прийти на замену Картаполова, является главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Об этом «Ведомостям» сообщили источник, близкий к центральным органам военного управления, источник в центральном аппарате Минобороны и источник, близкий к Минобороны. По словам источника, близкого к Минобороны, Главное управление кадров Минобороны обычно предлагает на такие должности две-три кандидатуры.
Картаполов в 2014–2015 гг. возглавлял ключевое управление Генштаба – Главное оперативное управление, в 2015–2016 гг. был командующим войсками Западного военного округа, а в 2016–2017 гг. командовал российской группировкой в Сирии. Этой же группировкой ранее, в 2015–2016 гг., командовал и генерал Дворников, ныне один из основных кандидатов на позицию руководителя ГВПУ. Это управление было создано в 2018 г. и почти одновременно Картаполов был назначен его начальником. На новую структуру Министерства обороны были возложены задачи военно-патриотического воспитания молодежи с использованием возможностей юношеского движения «Юнармия». Кроме того, военно-политические органы должны заниматься профилактикой правонарушений в армии и поддержанием дисциплины, культурно-досуговой работой, связями с объединениями ветеранов.