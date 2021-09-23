Минобороны ищет нового начальника Главного военно-политического управления

Начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Министерства обороны генерал армии Андрей Картаполов был избран по списку «Единой России» в Госдуму и может занять место председателя комитета по обороне, которое в прошлом созыве принадлежало бывшему командующему Воздушно-десантными войсками Владимиру Шаманову, говорит источник, близкий к Минобороны. Шаманов останется в Госдуме, предполагает он, но ему могут найти другую равноценную позицию. Место избранного в Госдуму Картаполова может занять командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Еще одним кандидатом, который может прийти на замену Картаполова, является главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Об этом «Ведомостям» сообщили источник, близкий к центральным органам военного управления, источник в центральном аппарате Минобороны и источник, близкий к Минобороны. По словам источника, близкого к Минобороны, Главное управление кадров Минобороны обычно предлагает на такие должности две-три кандидатуры.