Геопространственные данные обяжут передавать в Росреестр

По действующей редакции ст. 14 закона компании, которые организуют геодезические и картографические работы, «вправе», но не обязаны направлять сведения о собранных геоданных в федеральный фонд пространственных данных. Но при работе над поправками Минцифры предложило установить соответствующую обязанность, следует из письма замминистра Андрея Черненко в аппарат правительства. Позже на совещании у вице-премьера Алексея Оверчука руководству Росреестра поручили учесть пожелания Минцифры.