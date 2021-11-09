Геопространственные данные обяжут передавать в Росреестр

Геопространственные данные обяжут передавать в РосреестрПравительство хочет таким образом расширить федеральный фонд пространственных данных
Белый дом внесет в Госдуму поправки, серьезно корректирующие закон о геодезии, картографии и пространственных данных, – их уже поддержала правкомиссия по законотворчеству. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». Поправки, в частности, позволят за счет сведений от юридических лиц серьезно расширить федеральный фонд пространственных данных, который ведет Росреестр.
По действующей редакции ст. 14 закона компании, которые организуют геодезические и картографические работы, «вправе», но не обязаны направлять сведения о собранных геоданных в федеральный фонд пространственных данных. Но при работе над поправками Минцифры предложило установить соответствующую обязанность, следует из письма замминистра Андрея Черненко в аппарат правительства. Позже на совещании у вице-премьера Алексея Оверчука руководству Росреестра поручили учесть пожелания Минцифры.