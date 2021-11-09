Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Геопространственные данные обяжут передавать в Росреестр

Правительство хочет таким образом расширить федеральный фонд пространственных данных
Анна Нараева Максим Иванов Владислав Новый
Росреестр хочет знать, какими пространственными данными обладают частные компании / Сергей Мальгавко / ТАСС

Белый дом внесет в Госдуму поправки, серьезно корректирующие закон о геодезии, картографии и пространственных данных, – их уже поддержала правкомиссия по законотворчеству. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». Поправки, в частности, позволят за счет сведений от юридических лиц серьезно расширить федеральный фонд пространственных данных, который ведет Росреестр.

По действующей редакции ст. 14 закона компании, которые организуют геодезические и картографические работы, «вправе», но не обязаны направлять сведения о собранных геоданных в федеральный фонд пространственных данных. Но при работе над поправками Минцифры предложило установить соответствующую обязанность, следует из письма замминистра Андрея Черненко в аппарат правительства. Позже на совещании у вице-премьера Алексея Оверчука руководству Росреестра поручили учесть пожелания Минцифры.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных