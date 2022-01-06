Итоги года: борьба США с Китаем осталась главной осью мировой политики

России с учетом того, что китайско-американская конфронтация носит долгосрочный характер, важно вести такую политику, чтобы сохранять свободу рук и не быть втянутой в острый конфликт, если дело дойдет до него, говорит Кошкин. Рост торговли с Китаем вряд ли прямо приведет к политической зависимости Москвы от Пекина – ведь он до сих пор вдвое меньше, чем торговли России с ЕС, отношения с которым очень плохие, прогнозирует Кашин. Важно для России и развивать отношения и торговлю со странами Азии, которые не хотят быть втянутыми в конфликт двух сверхдержав, – как с традиционными друзьями, такими как Вьетнам и Индия, так и со всеми другими, включая американских союзников Японию и Южную Корею.