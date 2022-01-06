Итоги года: борьба США с Китаем осталась главной осью мировой политики

Итоги года: борьба США с Китаем осталась главной осью мировой политикиРоссии не стоит втягиваться в конфронтацию между ними
Байден продолжил активно пользоваться запущенными Трампом санкциями, используя как предлог нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне, причем для ситуации в последнем американские власти использовали такое сильное слово, как «геноцид». Ограничения ударили по китайским технологическим гигантам, продолжилась начатая при Трампе линия на их вытеснение с рынка США под предлогом защиты от шпионажа КНР. Началось бегство китайских компаний с американских бирж под давлением и Вашингтона, и выводящего себя из-под этого рычага давления Пекина. Яркой жертвой американо-китайского противостояния стал делистинг разместившегося в июне на Нью-Йоркской бирже сервиса такси Didi, о котором он объявил в начале декабря.
Наблюдаемое в 2021 г. столкновение США и КНР носит фундаментальный характер и уже не зависит от персонального фактора, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Китайцы надеялись на ослабление конфронтации с приходом Байдена, но антикитайская политика уже является предметом двухпартийного консенсуса в Вашингтоне, согласен эксперт Института США и Канады Павел Кошкин. Администрация Байдена берет на вооружение инструменты Трампа в отношениях с Пекином, усиливая санкционное давление, говорит Кашин. Китай смирился с этим и выбрал перестройку экономики на меньшую зависимость от США и ее приспособление к постоянной конфронтации, говорит эксперт.
15 сентября США внезапно даже для европейских союзников создали оборонный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS). Его ядро – оснащение австралийского флота атомными подлодками, для чего Австралии пришлось порвать контракт на неатомные подлодки с Францией, что вызвало острую, но недолгую обиду Парижа.
Другой точкой военно-политической напряженности американо-китайских отношений в 2021 г. стала застарелая ситуация вокруг Тайваня, фактически независимого с 1949 г. от материкового Китая. Пекин считает его своей территорией. Вашингтон уже 40 лет придерживается принципа «стратегической неопределенности» и, признавая Тайвань частью Китая, поставляет Тайбэю оружие.
Постепенно противостояние США и Китая переходит из торгово-экономической плоскости в военно-политическую. При этом фактически инициатива в этом принадлежит США. Все азиатские страны, даже больше всех опасающаяся КНР Япония, не хотели бы, пусть и в разной степени, острой конфронтации. Индия, партнерство которой QUAD с США, Японией и Австралией имеет явный антикитайский контекст, вряд ли хочет стать военным союзником США. Экономические выгоды от сотрудничества с Китаем заставляют большинство азиатских стран уклоняться от «решающего выбора» в американо-китайской конфронтации.
Однако и США продолжают извлекать огромные дивиденды из торговли с Китаем. Торговля между странами росла, несмотря на энергетический и логистический кризис, и в прошлом году. Американские энергетические компании заключили очень крупные долгосрочные контракты по поставкам СПГ в разгар энергетического кризиса не с Европой, а с Китаем.
России с учетом того, что китайско-американская конфронтация носит долгосрочный характер, важно вести такую политику, чтобы сохранять свободу рук и не быть втянутой в острый конфликт, если дело дойдет до него, говорит Кошкин. Рост торговли с Китаем вряд ли прямо приведет к политической зависимости Москвы от Пекина – ведь он до сих пор вдвое меньше, чем торговли России с ЕС, отношения с которым очень плохие, прогнозирует Кашин. Важно для России и развивать отношения и торговлю со странами Азии, которые не хотят быть втянутыми в конфликт двух сверхдержав, – как с традиционными друзьями, такими как Вьетнам и Индия, так и со всеми другими, включая американских союзников Японию и Южную Корею.