Коммерческий проект или «оружие»: Лавров и Бербок обсудили «Северный поток – 2»Немецкое руководство, скорее всего, допустит запуск газопровода, считают эксперты
Газопровод «Северный поток – 2» пройдет сертификацию, если будет соответствовать «букве и духу европейского энергетического законодательства». Об этом во время своего визита в Москву 18 января заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Отвечая на вопросы журналистов после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, Бербок подчеркнула, что правительство ФРГ не даст использовать «Северный поток – 2» в качестве «оружия».
«Это будет иметь последствия, в том числе и в связи с этим трубопроводом», – заявила министр. 17 января на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Бербок поддержала заявление, сделанное госсекретарем США Энтони Блинкеном 6 января о том, что России лучше не рассчитывать на поставки газа через «Северный поток – 2» в случае «агрессии против Украины».
Российская сторона отрицает, что газопровод может использоваться ей как оружие и как инструмент политического давления в принципе. По словам Лаврова, «Северный поток – 2» – это «коммерческий проект, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы». Политизировать его, отметил министр, было бы контрпродуктивно, о чем он и сообщил своей немецкой коллеге.
Позиция Бербок по «Северному потоку – 2» ничуть не смягчилась – лидер немецких «Зеленых» по–прежнему выступает против газопровода, отмечает руководитель страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По словам эксперта, Бербок и «Зеленые» втайне надеются, что сертификация в Германии пройдет с нарушениями и, следовательно, не будет признана органами ЕС. Действующие власти Германии повторяют, что не вмешиваются в работу Федерального сетевого агентства, которое занимается сертификацией газопровода. Поэтому успех или неудача здесь зависит от руководства «Газпрома» и Nord Stream 2 AG (компания – оператор трубопровода. – «Ведомости»), которым нужно создать в Германии дочернюю компанию проекта, соответствующую всем требованиям европейского законодательства, резюмирует Белов.
Сертификация «Северного потока – 2» была приостановлена в ноябре 2021 г. Как заявило Федеральное сетевое агентство Германии, выступающее регулятором, по закону оператор проекта Nord Stream 2 AG должен создать в Германии дочернюю компанию, которая будет управлять немецким участком газопровода. Сам оператор был зарегистрирован в Швейцарии.
И Лавров, и Бербок не исключают, что в скором времени состоится встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) по урегулированию конфликта на Украине на уровне министров иностранных дел. Бербок при этом констатировала, что Москва и Берлин придерживаются разных взглядов на реализацию минских соглашений, поэтому важно, чтобы переговоры продолжались. Российская же позиция, как отметил Лавров, заключается в том, что для переговоров важно «четкое понимание, достигнутое заблаговременно, с чем мы будем идти на встречу в нормандском формате». «Наши подходы абсолютно понятны, открыты и обоснованы. Мы рассчитываем, что многократное повторение этих подходов будет услышано в Берлине и в Париже, потому что на Киев никакой надежды нет», – пояснил Лавров.
Российская сторона, добавил министр, продолжает настаивать, в том числе и в отношениях с США, на решении проблемы особого статуса Донбасса. Как сообщил 18 января «Коммерсантъ», 21 января в Женеве Лавров встретится с американским госсекретарем Блинкеном. Об этой встрече главы иностранных ведомств договорились по телефону, когда обсуждали российскую инициативу по гарантиям безопасности. Блинкен 18 января посетил Киев, из Киева в Москву прилетела и Бербок.
По мнению Белова, будущее переговоров в нормандском формате зависит от того, сумеет ли Берлин наладить взаимодействие с Киевом. Украинское руководство пока не выдвинуло рабочей повестки, лишь беспредметно обвиняя Москву в нарушении минских договоренностей. Бербок также не удалось добиться конкретики от Кулебы, из своего киевского визита в Москву она приехала с пустыми руками. В целом же переговоры Лаврова с Бербок выдались рабочими и полезными, считает Белов. При этом реальные подвижки в российско–германских отношениях возможны только после запланированной личной встречи президента Владимира Путина и канцлера Олафа Шольца, дата которой еще не определена, поясняет эксперт.
С очень осторожным оптимизмом можно говорить, что германское руководство допускает ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию, несмотря на противодействие США и Украины, считает научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. По его мнению, МИД Германии дал сигнал, что Москве и Берлину стоит искать моменты для развития диалога, а не уходить в глухую конфронтацию, что произошло в российско-американских отношениях. Что же касается «нормандского формата», то его функционирование зависит от позиции Киева. Сейчас украинское руководство занято делом экс–президента Порошенко, так что переговоры в нормандском формате президента Владимира Зеленского вряд ли сильно интересуют, полагает Камкин.
Эксперт разделяет мнение, что успех возможных переговоров зависит от того, сумеет ли Берлин надавить на Киев, чтобы тот прекратил саботировать нормандский формат. В целом же визит Бербок определенно полезен для российско-германских отношений. Берлин, отмечает Камкин, продемонстрировал желание продолжать диалог с Россией, так что в будущем стороны будут присматриваться и «притираться» друг к другу.