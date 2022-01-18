Коммерческий проект или «оружие»: Лавров и Бербок обсудили «Северный поток – 2»

И Лавров, и Бербок не исключают, что в скором времени состоится встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) по урегулированию конфликта на Украине на уровне министров иностранных дел. Бербок при этом констатировала, что Москва и Берлин придерживаются разных взглядов на реализацию минских соглашений, поэтому важно, чтобы переговоры продолжались. Российская же позиция, как отметил Лавров, заключается в том, что для переговоров важно «четкое понимание, достигнутое заблаговременно, с чем мы будем идти на встречу в нормандском формате». «Наши подходы абсолютно понятны, открыты и обоснованы. Мы рассчитываем, что многократное повторение этих подходов будет услышано в Берлине и в Париже, потому что на Киев никакой надежды нет», – пояснил Лавров.