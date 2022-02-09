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В администрации президента сменился куратор работы с экспертами

Эту работу поручили социологу Андрею Демину
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

За работу с экспертами в администрации президента (АП) теперь отвечает Андрей Демин. Пока он назначен и. о. начальника департамента обеспечения взаимодействия с экспертными организациями в управлении президента по обеспечению деятельности Госсовета, которым руководит Александр Харичев. Об этом «Ведомостям» сказали четыре человека, близких к АП. До этого у Демина была более узкая зона ответственности – социология и аналитическое обеспечение проектов, которые ведет управление.

Это управление – одно из важных в части организации выборов в России. Департамент в его составе занимается взаимодействием с социологическими центрами, экспертными организациями, готовит аналитику при проведении кампаний в регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных