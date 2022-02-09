В администрации президента сменился куратор работы с экспертами

За работу с экспертами в администрации президента (АП) теперь отвечает Андрей Демин. Пока он назначен и. о. начальника департамента обеспечения взаимодействия с экспертными организациями в управлении президента по обеспечению деятельности Госсовета, которым руководит Александр Харичев. Об этом «Ведомостям» сказали четыре человека, близких к АП. До этого у Демина была более узкая зона ответственности – социология и аналитическое обеспечение проектов, которые ведет управление.