В администрации президента сменился куратор работы с экспертами

В администрации президента сменился куратор работы с экспертамиЭту работу поручили социологу Андрею Демину
За работу с экспертами в администрации президента (АП) теперь отвечает Андрей Демин. Пока он назначен и. о. начальника департамента обеспечения взаимодействия с экспертными организациями в управлении президента по обеспечению деятельности Госсовета, которым руководит Александр Харичев. Об этом «Ведомостям» сказали четыре человека, близких к АП. До этого у Демина была более узкая зона ответственности – социология и аналитическое обеспечение проектов, которые ведет управление.
Это управление – одно из важных в части организации выборов в России. Департамент в его составе занимается взаимодействием с социологическими центрами, экспертными организациями, готовит аналитику при проведении кампаний в регионах России.
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