Россия не исключает угрозы военного столкновения с НАТО

Россия не исключает угрозы столкновений с НАТО, заявил 2 марта в эфире телеканала «Россия 24» замминистра иностранных дел Александр Грушко. В частности, он сказал, что есть вероятность возникновения «инцидентов» с альянсом: «Риски, разумеется, возникают. И, конечно, мы крайне обеспокоены темой программы поставок вооружений [Украине], всё в этой ситуации очень опасно».