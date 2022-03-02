Россия не исключает угрозы военного столкновения с НАТО

Россия не исключает угрозы военного столкновения с НАТОАльянс отвергает эту возможность и обещает не вмешиваться в события на Украине
Россия не исключает угрозы столкновений с НАТО, заявил 2 марта в эфире телеканала «Россия 24» замминистра иностранных дел Александр Грушко. В частности, он сказал, что есть вероятность возникновения «инцидентов» с альянсом: «Риски, разумеется, возникают. И, конечно, мы крайне обеспокоены темой программы поставок вооружений [Украине], всё в этой ситуации очень опасно».
Но отсутствие намерений НАТО оказывать прямую военную поддержку Украине в Москве оценивают как проявление разумного подхода, отметил замминистра иностранных дел: «Это свидетельствует о том, что осталось еще, по крайней мере, какое-то здравомыслие, которое присутствует в натовских действиях». Замминистра отметил, что Москва будет продолжать требовать юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.