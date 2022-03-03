ОДКБ хочет участвовать в миротворческих операциях ООН, как НАТО

Предложение ратифицировать протокол является констатацией того, что такое «координирующее государство» уже есть – это Россия, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Она уже брала на себя в предыдущих операциях ОДКБ (в частности, во время контртеррористической операции в Казахстане в январе 2022 г.) ведущую роль в логистике и управлении, отмечает он. Велика вероятность, что силы ОДКБ будут привлечены к решению гуманитарных и иных вопросов в связи со специальной военной операцией России на Украине, считает эксперт. К самой специальной военной операции, которую проводят войска ДНР, ЛНР и Вооруженные силы России, ОДКБ точно не присоединится, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Могу предположить, что это нужно для следующего этапа, когда могут понадобиться какие-то миротворческие силы на Украине. В частности, для поддержания порядка, который установится в стране», – отметил он.