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ОДКБ хочет участвовать в миротворческих операциях ООН, как НАТО

Одно из государств ОДКБ будет координировать эту работу
Екатерина Гробман Илья Лакстыгал Глеб Мишутин Марина Царева
Вадим Савицкий / Минобороны / ТАСС

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Протокол, о котором идет речь, был подписан еще 16 сентября 2021 г. в Душанбе. Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ для применения в операции ООН по поддержанию мира, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Подписание и ратификация протокола открывают членам организации возможность участвовать в миротворческой операции ООН коллективно – от имени ОДКБ. А «координирующее государство» – это одно из государств – членов ОДКБ, которое будет выбрано Советом коллективной безопасности для решения организационных вопросов и вопросов обеспечения применения коллективных миротворческих сил ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира. Условия участия коллективных миротворческих сил ОДКБ в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом «координирующим государством» с уполномоченным подразделением ООН.

Предложение ратифицировать протокол является констатацией того, что такое «координирующее государство» уже есть – это Россия, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Она уже брала на себя в предыдущих операциях ОДКБ (в частности, во время контртеррористической операции в Казахстане в январе 2022 г.) ведущую роль в логистике и управлении, отмечает он. Велика вероятность, что силы ОДКБ будут привлечены к решению гуманитарных и иных вопросов в связи со специальной военной операцией России на Украине, считает эксперт. К самой специальной военной операции, которую проводят войска ДНР, ЛНР и Вооруженные силы России, ОДКБ точно не присоединится, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Могу предположить, что это нужно для следующего этапа, когда могут понадобиться какие-то миротворческие силы на Украине. В частности, для поддержания порядка, который установится в стране», – отметил он.

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Эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков называет «ключевым моментом в текущей ситуации» одновременное внесение в Госдуму и Верховную раду Украины документов, которые регулируют работу миротворцев. «Украина обратилась за помощью к ООН, но подразумевает, что миссию ООН осуществят страны НАТО, – говорит он. – А Россия настаивает на введении термина «координирующее государство» ОДКБ, под эгидой которого организация сможет осуществлять миротворческие операции ООН». По словам юриста Кирилла Коротеева, решение России по миротворческим полномочиям ОДКБ действительно можно сравнить с желанием сделать ОДКБ похожим в этой части на НАТО: «Но поручать им [миротворческие] операции может в рамках ООН только Совбез». Это следует из ст. 53 устава ООН.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. 2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует от России ее остановить, пять государств выступило против такого решения, 35 воздержалось. Решение об использовании миротворцев принимает Совбез ООН, где у России есть право вето.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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