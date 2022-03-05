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Политика / Общество

Прокуратура получит больше данных о россиянах

Это должно помочь ведомству в борьбе с коррупцией и дискриминацией
Марина Царева
Евгений Разумный / Ведомости

Госдума 4 марта в первом чтении одобрила законопроект с поправками в законы о прокуратуре и о персональных данных, предоставляющий сотрудникам надзорного ведомства дополнительный доступ к информации о россиянах. Документ еще в ноябре 2021 г. внесло в нижнюю палату правительство. Поправки предполагают, что органы прокуратуры смогут обрабатывать специальные категории персональных данных всех граждан, касающиеся национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни граждан России.

Прокуроры и сейчас могут получить к ним доступ, но только в связи с осуществлением прокурорского надзора (так называется форма деятельности по устранению и предупреждению нарушений закона). Теперь эти данные могут понадобиться прокуратуре и для других целей, в частности для ведения статистики о состоянии преступности. Для того чтобы прокуратура могла активнее работать со статистикой, за сотрудниками надзорного ведомства закрепят возможность обрабатывать персональные данные, которые указываются в статистической карточке потерпевшего, из автоматизированной системы правовой статистики (работает в пилотном режиме с 2016 г.). В карточке как раз предусмотрены такие графы, как национальность, фамилия, имя и отчество, степень причиненного потерпевшему вреда, характер отношений между потерпевшим и обвиняемым.

Изменения расширят представление о состоянии преступности в стране и дадут возможность лучше понимать, что нужно изменить в законах для снижения количества тех или иных преступлений, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Чтобы расширить доступ к статистическим данным, авторы законопроекта ссылаются на рекомендации комитетов ООН по правам ребенка и ликвидации дискриминации в отношении женщин. Они, в частности, указывали, что России надо детализировать статистические сведения о потерпевших от преступных посягательств (в том числе по признакам возраста, гражданства, этнической принадлежности, инвалидности, степени близости с преступником и т. д.).

Кроме того, расширенный доступ к персональным данным потребуется прокуратуре для направления запросов в иностранные банки, которые требуются, чтобы проверять отдельные категории граждан (например, чиновников) на соблюдение зафиксированных в российском законодательстве запретов иметь счета за рубежом. Запрета на открытие счетов в иностранном банке для граждан России по общему правилу нет, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, и сведения об их открытии будут требоваться, вероятно, только для отдельных категорий людей. «Несмотря на формальное отсутствие доступа к персональным данным у прокуратуры, ответственные органы в большинстве случаев предоставляли информацию по запросам надзорного ведомства», – сказал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных