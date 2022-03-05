Прокуратура получит больше данных о россиянах

Прокуроры и сейчас могут получить к ним доступ, но только в связи с осуществлением прокурорского надзора (так называется форма деятельности по устранению и предупреждению нарушений закона). Теперь эти данные могут понадобиться прокуратуре и для других целей, в частности для ведения статистики о состоянии преступности. Для того чтобы прокуратура могла активнее работать со статистикой, за сотрудниками надзорного ведомства закрепят возможность обрабатывать персональные данные, которые указываются в статистической карточке потерпевшего, из автоматизированной системы правовой статистики (работает в пилотном режиме с 2016 г.). В карточке как раз предусмотрены такие графы, как национальность, фамилия, имя и отчество, степень причиненного потерпевшему вреда, характер отношений между потерпевшим и обвиняемым.