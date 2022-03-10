МИД призвал страны Совета Европы «наслаждаться друг другом»Официальная процедура выхода России из организации еще не началась
Россия отказывается от участия в работе Совета Европы (СЕ). Об этом утром 10 марта объявило Министерство иностранных дел. В заявлении ведомства такой шаг объяснили тем, что «недружественные государства ЕС и НАТО», злоупотребляя большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), «продолжают линию на разрушение Совета Европы» и общего европейского гуманитарно-правового пространства.
«Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. В ведомстве пояснили, что к намерению выйти из СЕ Россию подтолкнуло «насаждение порядка, основанного на правилах» со стороны «США и их сателлитов», который попирает международное право, а также превращение этой организации в «площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования».
Какова процедура выхода из Совета Европы
В пресс-службе Совета Европы «Ведомостям» сообщили, что не получили никакого официального уведомления от России о выходе из этой организации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что комментировать заявления МИД России – не его работа, и посоветовал обратиться за разъяснениями в ведомство: «Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов». В МИДе на запрос «Ведомостей» на момент публикации не ответили.
Заявление МИДа само по себе не запускает процедуру выхода из Совета Европы, считают юристы.
Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале отмечает, что для выхода из СЕ нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отменяющий закон «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней» от 30 марта 1998 г.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал «Ведомостям», что подготовить законопроект о денонсации Конвенции и внести в парламент должно правительство. На запрос о планах подготовки законопроекта в пресс-службе правительства посоветовали обратиться в МИД.
Но даже в случае оперативной денонсации Конвенции Россия формально выйдет из Совета Европы только с 1 января 2023 г., то есть с нового финансового года, говорит Чиков. Раньше Россию может исключить только Комитет министров СЕ. Партнер юридической компании «Дювернуа Лигал» Александр Арбузов объясняет, что Россия в любом случае должна уведомить Совет Европы о выходе из организации за шесть месяцев.
Зачем нужен Совет Европы?
Совет Европы – старейшая на континенте межправительственная организация, существующая с 1949 г. На данный момент в ней состоит 47 государств. Россия стала его членом в феврале 1996 г., а в марте 1998 г. ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав и основных свобод.
«Мы готовы к строительству новой Большой Европы <...> где ни одно государство не будет навязывать другим волю. Европы, где большие и малые страны являются равноправными партнерами», – говорил первый президент России Борис Ельцин, выступая на саммите Совета Европы в 1996 г.
Вхождение в Совет Европы подразумевало выполнение ряда международных договоров, включая Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ, Россия вышла из него в 2015 г.) и следование ряду принципов в международных отношениях, например, отказ от разрешения споров силой и использования термина «ближнее зарубежье» как обозначение сферы влияния на постсоветском пространстве.
В 1997 г. Россия подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь, – это было одним из условий включения страны в СЕ. Несмотря на то что он так и не был ратифицирован, мораторий на смертную казнь дважды был подтвержден Конституционным судом России.
В структуру Совета Европы входят КМСЕ, Парламентская ассамблея (ПАСЕ) и Европейский суд по правам человека. 25 февраля Совет Европы приостановил членство России в КМСЕ (на этом уровне контактируют правительства стран – участниц организации) и ПАСЕ. Решение КМСЕ было принято на фоне военной спецоперации России на территории Украины, начавшейся 24 февраля.
Тогда в Совете Европы отмечали, что это временная мера, которая «оставляет каналы связи открытыми». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал 26 февраля решение Совета Европы «дикой несправедливостью»: «Хотя неплохой повод наконец хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости».
Что последует за выходом из Совета Европы
В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы в Страсбург из России: на данный момент ожидают рассмотрения около 15 000 обращений.
Юрист Ольга Кряжкова отмечает, что под вопросом окажется членство России и в других европейских органах, например, в консультативном органе по конституционному праву – Венецианской комиссии, Конгрессе региональных и местных властей и др.
По мнению заведующего сектором международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Ирины Прохоренко, сейчас у России отсутствует возможность дальнейшего сотрудничества в рамках Совета Европы, оказания взаимного влияния, использования площадки для продвижения идей и интересов, из-за чего Россия решила уйти из СЕ первой. «На фоне того, что большая часть членов Совета Федерации и Госдумы, из которых формировались делегации для участия в организации, находятся под санкциями, а дистанционные форматы также сворачиваются, российской стороне чисто физически становится почти невозможным поддерживать взаимодействие в этом формате», – говорит Прохоренко.
Ранее Совет Европы по схожему сценарию покидала только одна страна – Греция в декабре 1967 г. Этому предшествовала подача жалоб в Совет Европы со стороны других государств на нарушение прав человека в Греции. Позже страна вернулась в СЕ.