МИД призвал страны Совета Европы «наслаждаться друг другом»

«Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. В ведомстве пояснили, что к намерению выйти из СЕ Россию подтолкнуло «насаждение порядка, основанного на правилах» со стороны «США и их сателлитов», который попирает международное право, а также превращение этой организации в «площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования».