Газета
Политика

МИД призвал страны Совета Европы «наслаждаться друг другом»

Официальная процедура выхода России из организации еще не началась
Марина Царева Илья Лакстыгал Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

Россия отказывается от участия в работе Совета Европы (СЕ). Об этом утром 10 марта объявило Министерство иностранных дел. В заявлении ведомства такой шаг объяснили тем, что «недружественные государства ЕС и НАТО», злоупотребляя большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), «продолжают линию на разрушение Совета Европы» и общего европейского гуманитарно-правового пространства. 

«Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. В ведомстве пояснили, что к намерению выйти из СЕ Россию подтолкнуло «насаждение порядка, основанного на правилах» со стороны «США и их сателлитов», который попирает международное право, а также превращение этой организации в «площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования».

Какова процедура выхода из Совета Европы

В пресс-службе Совета Европы «Ведомостям» сообщили, что не получили никакого официального уведомления от России о выходе из этой организации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что комментировать заявления МИД России – не его работа, и посоветовал обратиться за разъяснениями в ведомство: «Но, естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов». В МИДе на запрос «Ведомостей» на момент публикации не ответили.

Конституционный суд покинул одно из объединений европейских судов

Эксперты называют это имиджевой историей, не имеющей практического значения

Заявление МИДа само по себе не запускает процедуру выхода из Совета Европы, считают юристы. 

Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале отмечает, что для выхода из СЕ нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отменяющий закон «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней» от 30 марта 1998 г.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал «Ведомостям», что подготовить законопроект о денонсации Конвенции и внести в парламент должно правительство. На запрос о планах подготовки законопроекта в пресс-службе правительства посоветовали обратиться в МИД.

Но даже в случае оперативной денонсации Конвенции Россия формально выйдет из Совета Европы только с 1 января 2023 г., то есть с нового финансового года, говорит Чиков. Раньше Россию может исключить только Комитет министров СЕ. Партнер юридической компании «Дювернуа Лигал» Александр Арбузов объясняет, что Россия в любом случае должна уведомить Совет Европы о выходе из организации за шесть месяцев. 

Зачем нужен Совет Европы? 

Совет Европы – старейшая на континенте межправительственная организация, существующая с 1949 г. На данный момент в ней состоит 47 государств. Россия стала его членом в феврале 1996 г., а в марте 1998 г. ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав и основных свобод.

«Мы готовы к строительству новой Большой Европы <...> где ни одно государство не будет навязывать другим волю. Европы, где большие и малые страны являются равноправными партнерами», – говорил первый президент России Борис Ельцин, выступая на саммите Совета Европы в 1996 г.

Вхождение в Совет Европы подразумевало выполнение ряда международных договоров, включая Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ, Россия вышла из него в 2015 г.) и следование ряду принципов в международных отношениях, например, отказ от разрешения споров силой и использования термина «ближнее зарубежье» как обозначение сферы влияния на постсоветском пространстве.

В 1997 г. Россия подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающий смертную казнь, – это было одним из условий включения страны в СЕ. Несмотря на то что он так и не был ратифицирован, мораторий на смертную казнь дважды был подтвержден Конституционным судом России.

В структуру Совета Европы входят КМСЕ, Парламентская ассамблея (ПАСЕ) и Европейский суд по правам человека. 25 февраля Совет Европы приостановил членство России в КМСЕ (на этом уровне контактируют правительства стран – участниц организации) и ПАСЕ. Решение КМСЕ было принято на фоне военной спецоперации России на территории Украины, начавшейся 24 февраля. 

Почему пока не стоит бояться санкций Совета Европы

Членство России в ПАСЕ и КМСЕ приостановлено, а Страсбургский суд работает

Тогда в Совете Европы отмечали, что это временная мера, которая «оставляет каналы связи открытыми». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал 26 февраля решение Совета Европы «дикой несправедливостью»: «Хотя неплохой повод наконец хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости».

Что последует за выходом из Совета Европы

В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы в Страсбург из России: на данный момент ожидают рассмотрения около 15 000 обращений. 

Юрист Ольга Кряжкова отмечает, что под вопросом окажется членство России и в других европейских органах, например, в консультативном органе по конституционному праву – Венецианской комиссии, Конгрессе региональных и местных властей и др.

По мнению заведующего сектором международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Ирины Прохоренко, сейчас у России отсутствует возможность дальнейшего сотрудничества в рамках Совета Европы, оказания взаимного влияния, использования площадки для продвижения идей и интересов, из-за чего Россия решила уйти из СЕ первой. «На фоне того, что большая часть членов Совета Федерации и Госдумы, из которых формировались делегации для участия в организации, находятся под санкциями, а дистанционные форматы также сворачиваются, российской стороне чисто физически становится почти невозможным поддерживать взаимодействие в этом формате», – говорит Прохоренко.

Ранее Совет Европы по схожему сценарию покидала только одна страна – Греция в декабре 1967 г. Этому предшествовала подача жалоб в Совет Европы со стороны других государств на нарушение прав человека в Греции. Позже страна вернулась в СЕ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных