Выплаты военнослужащим будут осуществлять через банки без иностранного капитала

Первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов («Единая Россия») назвал меру «важной» и заверил, что депутаты к ней внимательно отнесутся. «Информация, которая проходит через банки, важная, это и личные данные, и другие сведения, – отмечает он. – Эта схема работы похожа на ту, что используется при обращении с информацией о гособоронзаказе: сейчас есть опорный банк [ПСБ] и уполномоченные банки для оборонного сектора. Поэтому и здесь необходимо принять меры, чтобы защитить личные данные военнослужащих, которые выполняют в том числе и боевые задачи». По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, риск утечек данных о ВС России через информацию об их транзакциях существует и законопроект призван его устранить, поскольку такие банки теперь будет определять Минобороны.