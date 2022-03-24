Выплаты военнослужащим будут осуществлять через банки без иностранного капитала

Выплаты военнослужащим будут осуществлять через банки без иностранного капиталаМинобороны таким образом хочет защитить информацию о военных
Минобороны хочет позволить осуществлять выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил России только через банки, в которых нет иностранного капитала, следует из поправок в закон «Об обороне», которые опубликованы для общественного обсуждения. Военное ведомство предлагает оставить это право только тем кредитным организациям, которые соответствуют трем требованиям: их капитал не должен быть менее 100 млрд руб., они должны находиться под контролем России и иметь возможность распоряжаться сведениями, составляющими гостайну.
Законопроект разработан в соответствии с поручением президента от 22 февраля 2022 г., говорится в пояснительной записке, а его цель – защитить информацию о местах дислокации воинских формирований и персональных данных личного состава ВС России. Сейчас перечисление выплат осуществляется на открытые счета через 77 кредитных организаций. Такое количество банков, «в том числе с привлечением иностранного капитала», создает предпосылки доступа «третьих лиц» к данным о составе ВС России, в том числе раскрывает принадлежность к ВС России, места дислокации и т. д., указывается в сопроводительных документах к законопроекту.
На конец 2021 г., по данным «Интерфакс ЦЭА», 16 российских банков имели капитал выше 100 млрд руб. Из них под контролем государства (в том числе опосредованным) или ЦБ находятся восемь банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», ВБРР, банк «Дом.РФ».
Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») сказал, что логика в законопроекте есть, если требуется обезопасить и максимально ограничить информацию, которая «может как-то уходить»: «Хотя такое трудно представить, поскольку закон и так ограничивает [использование информации о ВС России]». Кроме того, видимо, законопроект направлен на защиту от возможных рисков, связанных с приостановкой работы кредитных организаций из-за антироссийских санкций, считает он: «То есть чтобы платежи шли через банки, которые находятся под дополнительным контролем государства, чтобы проследить и движение средств, и бесперебойность работы этих банков, а также обеспечить жесткую защиту информации».
Первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов («Единая Россия») назвал меру «важной» и заверил, что депутаты к ней внимательно отнесутся. «Информация, которая проходит через банки, важная, это и личные данные, и другие сведения, – отмечает он. – Эта схема работы похожа на ту, что используется при обращении с информацией о гособоронзаказе: сейчас есть опорный банк [ПСБ] и уполномоченные банки для оборонного сектора. Поэтому и здесь необходимо принять меры, чтобы защитить личные данные военнослужащих, которые выполняют в том числе и боевые задачи». По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, риск утечек данных о ВС России через информацию об их транзакциях существует и законопроект призван его устранить, поскольку такие банки теперь будет определять Минобороны.
К банковской системе существуют жесткие требования по сохранению данных клиентов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Ри-консалтинг» Елена Гладышева. Разработка законопроекта может быть обусловлена несколькими причинами, считает она. В частности, это может быть защита от переноса базы данных из России или дополнительная мера по защите данных на случай хакерских атак и несанкционированной утечки данных, с чем борются и справляются системы банков и от чего не застрахован ни один банк.
«Возможно, это связано с тем, что недружественные страны предпринимают действия, направленные на несанкционированное в обход требований законодательства России получение дополнительной информации для санкций. Банки, зарегистрированные в России, подчиняются российскому законодательству, но никто не защищен от неправомерных действий бенефициаров», – говорит она. Что же касается угрозы раскрытия мест дислокации, то по банковскому счету можно определить нахождение филиала, где был открыт счет, а по снятию наличных в банкоматах или по использованию онлайн-банков – геолокацию. Поэтому если кто-то задастся целью и нарушит все требования законодательства, то определить место конкретного человека по этим данным можно.
В подготовке статьи участвовали Екатерина Литова и Алексей Никольский