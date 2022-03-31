Из Конституционного суда уходит один из старейших судей

Из Конституционного суда уходит один из старейших судейС отставкой Владимира Ярославцева КС продолжит сокращаться
С 1 апреля состав Конституционного суда (КС) уменьшается с 11 до 10 человек. Старейшему (после 79-летнего председателя КС Владимира Зорькина) судье Владимиру Ярославцеву 20 марта исполнилось 70 лет. Это значит, что он достиг предельного для работы в своей должности возраста. 31 марта был последний рабочий день Ярославцева, а с 1 апреля его статус поменяется на статус судьи в отставке, подтвердил «Ведомостям» представитель пресс-службы КС.
Количество судей КС сокращается постепенно. До реформы 2020 г. списочное число судей КС составляло 19 человек, работало же там к этому моменту 15 судей. В 2020 г. КС уже покинуло три судьи, которым исполнилось 70 лет. В декабре 2021 г. на пенсию ушел Юрий Рудкин, после чего число судей в КС составило 11 – ровно столько предусмотрено обновленной в 2020 г. Конституцией.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей», планируется ли сейчас пополнять состав КС.
В последний раз нового судью КС назначали 12 лет назад по инициативе президента Дмитрия Медведева. «Назначенный последним, в июле 2010 г., судья Александр Бойцов уже успел отслужить в КС и уйти в отставку по возрасту в 2020 г., а новых судей за все это время так и не появилось», – замечает юрист Григорий Вайпан. Длительное отсутствие новых назначений он объясняет тем, что нынешний состав КС «и так хорошо справляется» с задачами, а также возможностью сэкономить на сотрудниках КС.
Чем известен судья Ярославцев
Владимир Ярославцев учился на юрфаке СПбГУ. В марте 1994 г. судью Ленинградского городского суда Ярославцева предложил в КС Борис Ельцин. За 28 лет службы тот выступил с особым мнением минимум 16 раз. С ноября 2021 г. публиковать эти документы запрещено. Также он известен своими высказываниями о несовершенстве права в России. К примеру, в августе 2009 г. в интервью испанской газете El Pais Ярославцев критиковал российскую систему правосудия, а после критики со стороны коллег взял самоотвод из состава Совета судей и его президиума, где представлял КС.
Юрист Ольга Кряжкова согласна, что логика в отказе от назначения новых судей прослеживается. Ее можно обосновать тем же, чем и увеличение срока для представления кандидатов в судьи КС в 2014 г., полагает она. Тогда это объяснялось тем, что требуется подбирать кадры для сохранения в КС коллектива, т. е. «удачно сложившегося соотношения судей, относящихся к различным научным школам, различным типам правопонимания, имеющих различный <...> профессиональный бэкграунд».
При этом по закону в случае сокращения КС до 10 судей не требуется его обязательного пополнения новыми кадрами. Это потребуется в том случае, если в КС останется меньше восьми судей – кворума, требуемого для принятия решений. В августе 2023 г. на пенсию уйдет Гадис Гаджиев, в феврале 2025 г. – Сергей Казанцев, а в марте того же года – Лариса Красавчикова. То есть, если на КС будет влиять только возрастной фактор, проблемы с его численным составом могут возникнуть лишь в 2025 г.
«Если число судей становится меньше восьми, то в течение месяца президент по закону должен внести кандидатуру для утверждения в Совет Федерации, – пояснила Кряжкова. – До назначения нового судьи на должность прежний судья продолжает исполнять свои обязанности». По ее словам, подобные примеры были в начале 2000-х: Виктор Лучин продолжал работать до назначения нового судьи 11 месяцев, Тамара Морщакова – год.
Кандидат в КС должен быть представлен, если общее количество судей уменьшится до восьми, пояснила «Ведомостям» Морщакова: «Дожидаться, пока исполнять обязанности не сможет большее количество судей, невозможно по закону о КС». Она полагает, что представлять кандидатов в КС могут начать и раньше: «Главное — таких кандидатов найти».
Сложность в том, что в 2025 г. придется назначить не одного судью КС, говорит Вайпан: «В мае 2025 г. предельного возраста в 70 лет достигнет также Николай Мельников, а в сентябре – Людмила Жаркова. Таким образом, из нынешнего состава останется всего пять судей». Кряжкова отмечает, что в таком случае работа КС будет заморожена, ведь такая ситуация не предусмотрена законом.
В 2010 г. по инициативе Медведева поправками в закон уже был снят возрастной ценз для председателя КС. Главы комитетов Совета Федерации и Госдумы по госстроительству Андрей Клишас и Павел Крашенинников не ответили на звонки «Ведомостей».
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина