Из Конституционного суда уходит один из старейших судей

При этом по закону в случае сокращения КС до 10 судей не требуется его обязательного пополнения новыми кадрами. Это потребуется в том случае, если в КС останется меньше восьми судей – кворума, требуемого для принятия решений. В августе 2023 г. на пенсию уйдет Гадис Гаджиев, в феврале 2025 г. – Сергей Казанцев, а в марте того же года – Лариса Красавчикова. То есть, если на КС будет влиять только возрастной фактор, проблемы с его численным составом могут возникнуть лишь в 2025 г.