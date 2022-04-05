Медведев назвал целью России возможность построить открытую Евразию

Прежде экс-президент имел репутацию «либерала в правительстве и западника», отмечает Гращенков. Ведь именно Медведев «нажимал символическую кнопку» перезагрузки отношений с Западом с президентом США Бараком Обамой в 2009 г. «Но нынешняя активность зампреда Совбеза произрастает из тех установок, которые сегодня популярны в Кремле», – заключает эксперт. «Россия встроена в западную экономику и санкции. В ответ и звучат заявления, из которых можно сделать вывод, что мы не просто вернемся в Европу, но и на правах хозяина», – говорит он.