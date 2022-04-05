Медведев назвал целью России возможность построить открытую Евразию

Медведев назвал целью России возможность построить открытую ЕвразиюПо его словам, она должна простираться «от Лиссабона до Владивостока»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил в своем Telegram–канале с объяснением, зачем нужна «денацификация и демилитаризация» Украины. Ответ, по словам бывшего президента России, заключается в противодействии «фейкам» «для расчеловечивания России и ее максимального очернения». Цели «демилитаризации и денацификации Украины», отметил он, «не исполняются одномоментно» и решаться они будут «не только на полях сражений».
«Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока», – написал Медведев.
«От Лиссабона до Владивостока» – это перифраз цитаты президента Франции Шарля де Голля, который в середине XX в. говорил о «Большой Европе» именно в таком масштабе. Речь шла об экономической интеграции советского пространства и стран Европы. К этой концепции время от времени обращаются политики разного уровня, когда речь идет об отношениях между странами.
Например, президент, председатель Совбеза Владимир Путин в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкой газеты Die Zeit к 80–й годовщине начала Великой Отечественной войны в 2021 г. писал, что Россия стремилась развивать свои отношения с европейскими странами «в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами». Но «мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока», не осуществилась.
Вспоминал о де Голле и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон: на совместной пресс–конференции с Владимиром Путиным в 2019 г. он говорил, что Россия – европейская страна. «И мы глубоко верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока», – заявлял он.
Смена риторики российского руководства, переориентация с Европы на Евразию является продолжением идеи о необходимости строить «многополярный мир», считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Это штампы: про конец американской гегемонии, про то, что все сами решают свои проблемы без внешнего вмешательства/диктата», – считает он.
О том, что вектор интересов России сменился с Европы на Евразию говорит и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все–таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет – это не ближняя перспектива – но тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», – сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в начале апреля.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что метафора, восходящая к де Голлю, говорила бы о том, что значительная часть российской элиты отождествляет себя с Европой, несмотря на разрыв отношений с обеих сторон. После начала спецоперации на Украине Медведев начал активнее высказываться на политические темы, а его риторика стала более резкой, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Прежде экс-президент имел репутацию «либерала в правительстве и западника», отмечает Гращенков. Ведь именно Медведев «нажимал символическую кнопку» перезагрузки отношений с Западом с президентом США Бараком Обамой в 2009 г. «Но нынешняя активность зампреда Совбеза произрастает из тех установок, которые сегодня популярны в Кремле», – заключает эксперт. «Россия встроена в западную экономику и санкции. В ответ и звучат заявления, из которых можно сделать вывод, что мы не просто вернемся в Европу, но и на правах хозяина», – говорит он.