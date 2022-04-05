Страны ЕС массово высылают российских дипломатов

Европейские страны массово высылают российских дипломатов. 5 апреля министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо сообщил, что Рим объявил 30 российских дипломатов персонами нон грата. Они будут высланы «из соображений стратегической безопасности». В этот же день о намерении выслать 15 российских дипломатов объявила Дания. Датский министр иностранных дел Йеппе Кофод назвал это решение «историческим шагом». Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала принять соответствующие меры в отношении Италии и Дании. Ранее 4 апреля о высылке сотрудников российских посольств объявили Франция и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что «значительное число» дипломатов будет выслано, так как они работали «против свободы и сплоченности немецкого общества». Издание Zeit со ссылкой на правительство страны сообщает о 40 российских дипломатических сотрудниках, объявленных персонами нон грата.