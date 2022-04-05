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Страны ЕС массово высылают российских дипломатов

Пока это не приведет к отказу в выдаче виз, который возможен потом
Глеб Мишутин
Евгений Разумный / Ведомости

Европейские страны массово высылают российских дипломатов. 5 апреля министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо сообщил, что Рим объявил 30 российских дипломатов персонами нон грата. Они будут высланы «из соображений стратегической безопасности». В этот же день о намерении выслать 15 российских дипломатов объявила Дания. Датский министр иностранных дел Йеппе Кофод назвал это решение «историческим шагом». Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала принять соответствующие меры в отношении Италии и Дании. Ранее 4 апреля о высылке сотрудников российских посольств объявили Франция и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что «значительное число» дипломатов будет выслано, так как они работали «против свободы и сплоченности немецкого общества». Издание Zeit со ссылкой на правительство страны сообщает о 40 российских дипломатических сотрудниках, объявленных персонами нон грата.

В этот же день о намерении выслать 15 российских дипломатов объявила Дания. Датский министр иностранных дел Йеппе Кофод назвал это решение «историческим шагом». Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала принять соответствующие меры в отношении Италии и Дании. Ранее 4 апреля о высылке сотрудников российских посольств объявили Франция и Германия. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что «значительное число» дипломатов будет выслано, так как они работали «против свободы и сплоченности немецкого общества». Издание Zeit со ссылкой на правительство страны сообщает о 40 российских дипломатических сотрудниках, объявленных персонами нон грата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных