США обещают новый пакет военной помощи Украине в $800 млн

США обещают новый пакет военной помощи Украине в $800 млнЕго основу могут составить гаубицы, снятые с хранения
Американский президент Джо Байден в ближайшие дни объявит об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $800 млн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников. Это произойдет спустя совсем небольшой срок после объявления 13 апреля о предыдущем пакете военной помощи США на ту же сумму $800 млн. Таким образом, общая сумма американской военной помощи Украине с начала российской специальной военной операции с учетом ожидаемого пакета составит $3,25 млрд. Военную помощь Украине оказывает ЕС – в общей сложности он выделил 1 млрд евро.
Новый пакет помощи, по сообщению NBC News, как ожидается, будет включать больше артиллерийских орудий и еще десятки тысяч артиллерийских снарядов. По словам официальных лиц, Байден еще не подписал документы по новому пакету. Но на заданный 19 апреля вопрос, отправит ли он больше артиллерии на Украину, Байден ответил: «Да».