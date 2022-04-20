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США обещают новый пакет военной помощи Украине в $800 млн

Его основу могут составить гаубицы, снятые с хранения
Алексей Никольский
Brendan Smialowski / AFP

Американский президент Джо Байден в ближайшие дни объявит об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $800 млн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников. Это произойдет спустя совсем небольшой срок после объявления 13 апреля о предыдущем пакете военной помощи США на ту же сумму $800 млн. Таким образом, общая сумма американской военной помощи Украине с начала российской специальной военной операции с учетом ожидаемого пакета составит $3,25 млрд. Военную помощь Украине оказывает ЕС – в общей сложности он выделил 1 млрд евро.

Новый пакет помощи, по сообщению NBC News, как ожидается, будет включать больше артиллерийских орудий и еще десятки тысяч артиллерийских снарядов. По словам официальных лиц, Байден еще не подписал документы по новому пакету. Но на заданный 19 апреля вопрос, отправит ли он больше артиллерии на Украину, Байден ответил: «Да».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных