США обещают новый пакет военной помощи Украине в $800 млн

Американский президент Джо Байден в ближайшие дни объявит об очередном пакете военной помощи Украине на сумму $800 млн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников. Это произойдет спустя совсем небольшой срок после объявления 13 апреля о предыдущем пакете военной помощи США на ту же сумму $800 млн. Таким образом, общая сумма американской военной помощи Украине с начала российской специальной военной операции с учетом ожидаемого пакета составит $3,25 млрд. Военную помощь Украине оказывает ЕС – в общей сложности он выделил 1 млрд евро.