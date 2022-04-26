Daily Mail нашла незадекларированные доходы Джо Байдена в размере $5,2 млн

За счет своих незадекларированных доходов с компании Байден был в состоянии финансово помогать бизнесу своего сына Хантеру в Китае. Об этом в 2019 г. сообщила помощница Хантера Кэти Додж в e–mail, отправленном бухгалтеру Байдена–младшего, снимок письма был опубликован в Daily Mail. В тексте письма Додж пишет, что говорила с Байденом–младшим по поводу счетов, и он дал понять, что их в скором времени оплатит его отец. К письму был приложен список счетов Хантера, один из которых суммой в $28 000 должен был поступить на счета компании Faegre Baker Daniels, партнером в который был личный адвокат Байдена–младшего Джордж Месирс. Счет, согласно информации из письма, был выставлен за реструктуризацию Bohai Harvest RST, 10% которой Хантер Байден владел совместно с китайским Bank of China, контролируемым правительством КНР.