Daily Mail нашла незадекларированные доходы Джо Байдена в размере $5,2 млн

Daily Mail нашла незадекларированные доходы Джо Байдена в размере $5,2 млнЭксперты уверены, что из-за этого рейтинги президента США снизятся
Президент США Джо Байден получил $5,2 млн незадекларированного дохода с 2017 по 2019 гг. включительно, сообщает британская газета Daily Mail. После ухода с поста вице–президента Байден владел компанией CelticCapri Corp, с которой в 2017–2019 гг. получал многомиллионный доход.
На основе анализа финансовых документов Байдена Daily Mail делает вывод, что президент записал в свою налоговую декларацию $7 млн, которые не были зафиксированы в правительственных отчетах о прозрачности. Часть этой суммы может быть зарплатой, заработанной женой президента Джилл и прочими доходами, не подлежащими отчетностями. Оставшиеся $5,2 млн, полученные с CelticCapri Corp, в правительственных документах не указаны.
За счет своих незадекларированных доходов с компании Байден был в состоянии финансово помогать бизнесу своего сына Хантеру в Китае. Об этом в 2019 г. сообщила помощница Хантера Кэти Додж в e–mail, отправленном бухгалтеру Байдена–младшего, снимок письма был опубликован в Daily Mail. В тексте письма Додж пишет, что говорила с Байденом–младшим по поводу счетов, и он дал понять, что их в скором времени оплатит его отец. К письму был приложен список счетов Хантера, один из которых суммой в $28 000 должен был поступить на счета компании Faegre Baker Daniels, партнером в который был личный адвокат Байдена–младшего Джордж Месирс. Счет, согласно информации из письма, был выставлен за реструктуризацию Bohai Harvest RST, 10% которой Хантер Байден владел совместно с китайским Bank of China, контролируемым правительством КНР.
В этом же году, отмечает британское издание, Байден в своей речи заявил, что никто из его семьи «не будет иметь деловых отношений с кем–либо связанным с иностранными корпорацией или государством».
Ранее Байден–младший был фигурантом скандала, связанного с украинским нефтегазовым холдингом Burisma. В 2014 году Хантер вошел в совет директоров Burisma и получал зарплату в размере $50 000 в месяц. В том же году британские власти начали расследование против холдинга по подозрению в отмывании денег, однако дело вскоре было закрыто. Позднее в 2015 г. генпрокурор Украины Виктор Шокин возобновил расследование, а в 2016 г. Джо Байден, будучи вице–президентом США, лоббировал в Киеве увольнение Шокина, об этом в октябре 2019 в интервью телеканалу NHK заявил и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук. Таким образом Байден мог оказывать давление на киевские власти, чтобы обезопасить своего сына.
Подобные сообщения могут стать последним гвоздем в крышку гроба президентского рейтинга, говорит директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Рейтинг Байдена один из самых низких за всю историю США, причем его падение не объясняются конъюнктурными колебаниями. Байдену попросту нечего предъявить в качестве своих заслуг, добавляет Рогулев. Эксперт также отмечает, что президенту сложно дистанцироваться от скандалов, связанных с именем Хантера Байдена. По словам Рогулева, американского лидера оберегают от журналистов, способных поднять эту тему, а также от связанных с его сыном юридических вопросов.
Вопрос о незадекларированных доходах президента США, может стать важным вопросом в промежуточной кампании по выборам в Конгресс в ноябре 2022 г., говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.