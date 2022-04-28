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Политика

США выделят дополнительно $33 млрд для помощи Украине

Из них $20 млрд может уйти на военную помощь
Алексей Никольский
Samuel Corum / Reuters

Президент США Джо Байден в письме спикеру Палаты представителей, опубликованном 28 апреля на сайте Белого дома, сообщил, что запрашивает дополнительное финансирование для помощи Украине на сумму $33 млрд в текущем финансовом году.

«Дополнительная помощь в области безопасности предоставит украинским военным и полиции крайне необходимое оборудование, включая боеприпасы, бронетехнику, стрелковое оружие, помощь в разминировании и беспилотные авиационные системы», – говорится в письме. Конкретная цифра военной помощи не названа, однако агентство Reuters сообщило, что на долю военной помощи придется $20 млрд, $8,5 млрд – прямая финансовая помощь правительству, и еще $3,5 млрд гуманитарная, в том числе продовольственная помощь.

Согласно письму Байдена, этот же запрос «включает финансирование для поддержки производства продовольственных культур в США, которые испытывают глобальный дефицит из–за войны на Украине, например, пшеницы и соевых бобов», а также средства для поддержки не только Украины, но и «наших европейских союзников и партнеров» – но конкретных цифр не названо. С начала 24 февраля российской специальной военной операции на Украине США уже оказали военную помощь в размере более $3 млрд, сообщает Reuters.

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Вполне вероятно, что речь при таком размере финансирования пойдет уже о поставке оперативно–тактических ракетных комплексов, противокорабельных ракет и других высокоточных вооружений, считает эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов. Он не исключает также поставку бронетехники, включая танки, в том числе и западных образцов, и большого количества боеприпасов. Вероятно, из этих фондов будут финансироваться и закупки вооружений и боеприпасов советского и российского образца по всему миру, в том числе их производство в Восточной Европе, полагает Фролов.

Судя по заявленному объему, США предоставляют практически неограниченную помощь – с такими объемами финансирования она может продолжаться практически бесконечно, говорит эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. При этом ограничения по номенклатуре этой помощи никуда не исчезнут: запасы переносных зенитных ракетных комплектов (ПЗРК), противотанковых ракет и гранатометов начинают заканчиваться, артиллерия и легкая бронетехника требуют обучения, поставка более сложных систем вооружения все еще под вопросом.

В целом, конечно, такие объемы финансирования (пусть их значительная доля пойдет в первую очередь в американский оборонно–промышленный комплекс) являются иллюстрацией того, что Вашингтон готов продолжать вкладываться в поддержку Украины. Как это повлияет на перспективы мирного урегулирования – вопрос дискуссионный, и ответ на него в первую очередь зависит от конечных целей всех участников конфликта. Реальные цели, вполне возможно, отличаются от заявленных и по сути куда более циничны, говорит Стефанович.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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