США выделят дополнительно $33 млрд для помощи Украине

Вполне вероятно, что речь при таком размере финансирования пойдет уже о поставке оперативно–тактических ракетных комплексов, противокорабельных ракет и других высокоточных вооружений, считает эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов. Он не исключает также поставку бронетехники, включая танки, в том числе и западных образцов, и большого количества боеприпасов. Вероятно, из этих фондов будут финансироваться и закупки вооружений и боеприпасов советского и российского образца по всему миру, в том числе их производство в Восточной Европе, полагает Фролов.