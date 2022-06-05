Рустам Минниханов остался при должности президента

Рустам Минниханов остался при должности президентаРуководитель республики сохранил прежнее название, несмотря на изменение федерального закона
Рустам Минниханов продолжил называться президентом Татарстана после вступления в силу в июне нового закона – об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Согласно ему руководители регионов более не могут называться «президентами» с 1 июня 2022 г., а могут называться только «главами».
На официальном сайте Минниханова все новости, появившиеся после 1 июня 2022 г., именуют его «президентом». Пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова сообщила ряду СМИ, что Минниханов сохраняет свое прежнее название должности в «переходный период» – на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному. Его длительность она не обозначила.
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