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Рустам Минниханов остался при должности президента

Руководитель республики сохранил прежнее название, несмотря на изменение федерального закона
Валерия Мишина
Рустам Минниханов пока еще побудет президентом Татарстана / Егор Алеев / ТАСС

Рустам Минниханов продолжил называться президентом Татарстана после вступления в силу в июне нового закона – об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Согласно ему руководители регионов более не могут называться «президентами» с 1 июня 2022 г., а могут называться только «главами».

На официальном сайте Минниханова все новости, появившиеся после 1 июня 2022 г., именуют его «президентом». Пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова сообщила ряду СМИ, что Минниханов сохраняет свое прежнее название должности в «переходный период» – на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному. Его длительность она не обозначила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных