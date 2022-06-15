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«Единая Россия» обяжет мусорных операторов отчитываться перед заксобраниями

Это призвано помочь снизить социальную напряженность
Екатерина Гробман
Единороссы решили проконтролировать работу мусорных операторов в регионах России / Сергей Савостьянов / ТАСС

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил всем депутатам Госдумы от партии, а также руководителям 85 отделений в субъектах Федерации до 1 августа 2022 г. организовать в заксобраниях отчеты региональных операторов по обращению с отходами. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей».

В процессе реализации мусорной реформы были «выявлены определенные проблемы», пишет Турчак. Среди них – «недостаточное информирование населения по вопросам тарифообразования и периодичности вывоза» отходов, указывает единоросс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных