«Единая Россия» обяжет мусорных операторов отчитываться перед заксобраниями

«Единая Россия» обяжет мусорных операторов отчитываться перед заксобраниямиЭто призвано помочь снизить социальную напряженность
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил всем депутатам Госдумы от партии, а также руководителям 85 отделений в субъектах Федерации до 1 августа 2022 г. организовать в заксобраниях отчеты региональных операторов по обращению с отходами. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей».
В процессе реализации мусорной реформы были «выявлены определенные проблемы», пишет Турчак. Среди них – «недостаточное информирование населения по вопросам тарифообразования и периодичности вывоза» отходов, указывает единоросс.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам