«Единая Россия» обяжет мусорных операторов отчитываться перед заксобраниями

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил всем депутатам Госдумы от партии, а также руководителям 85 отделений в субъектах Федерации до 1 августа 2022 г. организовать в заксобраниях отчеты региональных операторов по обращению с отходами. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей».