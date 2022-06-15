Корпорация МСП создает федеральную лизинговую компанию

Корпорация МСП создает федеральную лизинговую компаниюВ отрасли отмечают рост спроса на лизинг, но опасаются конкуренции с государственным игроком
Корпорация МСП (КМСП) создаст новую федеральную лизинговую компанию АО «МСП лизинг», сообщил «Ведомостям» ее представитель. Для ее учреждения КМСП реорганизует региональные лизинговые компании (РЛК) и выйдет из их капитала, уточнил он. На данный момент их четыре: в Татарстане, Башкирии, Ярославской области и Якутии. Федеральная компания будет 100%-ной «дочкой» КМСП, уставный капитал составит 6 млрд руб., отметил собеседник.
РЛК продолжат функционировать с уставным капиталом 500 млн руб. в каждой, они смогут сконцентрироваться на приоритетах региональной политики, добавил он. КМСП передаст им разработанную документацию и информационную систему.
Решение о реорганизации уже принято советом директоров КМСП, добавил представитель, запуск операционной деятельности объединенной компании запланирован на сентябрь.
Нынешняя структура и формат работы четырех лизинговых компаний не дает возможности увеличить объем лизинга и количество получателей этой меры господдержки, передал через представителя генеральный директор КМСП Александр Исаевич. По его словам, требование инвесторов к размеру капитала является приоритетным, поэтому его централизация позволит привлечь внебюджетное финансирование. КМСП планирует, что с момента запуска АО «МСП лизинг» до 2025 г. совокупный объем льготной лизинговой поддержки составит более 50 млрд руб. В то время как за пять лет работы сети региональных компаний он составил 12,6 млрд руб.
Компания сконцентрируется на лизинге оборудования в сферах пищевой и легкой промышленности, здравоохранения, социальных услуг, информационных технологий, машиностроения и др. Процесс предоставления поддержки планируется автоматизировать за счет запуска личного кабинета для клиентов и перехода на подписание документов с помощью электронной подписи, уточнил представитель КМСП.
Суть, а не форма
Решение не должно ограничиться только слиянием четырех компаний, считает председатель «Опоры России» и член совета директоров КМСП Александр Калинин. По его мнению, нужно перезагрузить вопрос о предоставлении мер поддержки лизингодателям, в том числе в виде льготного финансирования, считает он. По словам Калинина, у отрасли были проблемы с финансированием из-за высокой ключевой ставки, фондирование для них обходилось дорого. Со слиянием в единую компанию и предоставлением гарантии от КМСП инструмент станет доступнее для бизнеса, уверен он.
Несмотря на региональную принадлежность действующих лизинговых компаний в субъектах, они имели возможность работать с лизингополучателями по всей стране, а не только из того субъекта, где они зарегистрированы, напомнила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина. При этом возможности компаний по финансированию представителей среднего бизнеса были действительно ограничены из-за лимитов, привязанных к размеру капитала, добавляет она, после реорганизации порог должен повыситься.
Капитал в размере 6 млрд руб. в масштабах лизингового рынка – это не очень большая сумма, тем не менее целесообразно сначала эффективно распределить имеющиеся средства, а потом докапитализировать компанию считает Якушкина. Из-за оптимизации эффективность вложений должна повыситься, считает эксперт.
Что об этом думает рынок
Спрос на лизинг с учетом снижения ключевой ставки активно растет, отмечает вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации Александр Кожевников. В сегменте МСП рост начался быстрее, чем у крупных компаний, из-за большей мобильности малого бизнеса. При этом лизинговая отрасль испытывает дефицит основных средств из-за отсутствия оборудования, добавляет он. «Конкуренция за проекты высока, и создание еще одного государственного конкурента приведет не к росту инвестиций в экономику, а к их уходу от рыночных компаний к государственным», – считает Кожевников. По его словам, за 2021 г. действующие игроки отрасли обеспечили инвестиций для субъектов МСП более чем на 1 трлн руб.
Коммерческие компании справляются с предоставлением оборудования в лизинг малому и среднему бизнесу, согласен коммерческий директор «Интерлизинга» Сергей Жарков. Создание государственного игрока было бы актуально для крупных инфраструктурных объектов с высокими рисками и крупными инвестициями, считает он.
«ВТБ лизинг» отмечает в мае рост спроса на инструмент, говорит представитель компании. Рынок постепенно привыкает к новым условиям, государство не свернуло инфраструктурные проекты, поэтому сама по себе потребность в технике сохраняется во всех ключевых отраслях автолизинга, добавляет он. Наиболее активно спрос малого и среднего бизнеса восстанавливается в строительной отрасли (доля сделок выросла с 22% в феврале до 29% в мае) и сельском хозяйстве (с 5 до 8%), где приобретается в основном спецтехника и действуют государственные программы субсидирования, отмечает представитель «ВТБ лизинга».
Сбербанк, МКБ, Промсвязьбанк, банк «Открытие» не ответили на запрос «Ведомостей».