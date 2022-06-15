Корпорация МСП создает федеральную лизинговую компанию

Спрос на лизинг с учетом снижения ключевой ставки активно растет, отмечает вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации Александр Кожевников. В сегменте МСП рост начался быстрее, чем у крупных компаний, из-за большей мобильности малого бизнеса. При этом лизинговая отрасль испытывает дефицит основных средств из-за отсутствия оборудования, добавляет он. «Конкуренция за проекты высока, и создание еще одного государственного конкурента приведет не к росту инвестиций в экономику, а к их уходу от рыночных компаний к государственным», – считает Кожевников. По его словам, за 2021 г. действующие игроки отрасли обеспечили инвестиций для субъектов МСП более чем на 1 трлн руб.