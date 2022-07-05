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Россия прорабатывает «дополнительные ограничительные меры» в отношении Токио

Об этом говорится в письме министра иностранных дел Сергея Лаврова в Госдуму
Илья Лакстыгал
Сергей Красноухов / ТАСС

Россия на фоне «недружественной антироссийской линии» Японии прорабатывает «дополнительные ограничительные меры» в отношении Токио, «в том числе в сфере рыболовства». Это следует из письма министра иностранных дел России Сергея Лаврова депутату Госдумы от Сахалинской области Алексею Корниенко (КПРФ), с которым ознакомились «Ведомости». Суть этих дополнительных мер не раскрывается. Ранее, 7 июня, Москва уже заморозила соглашение 1998 г. о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов в ответ на заморозку страной ежегодных выплат по соглашению. Японским рыбакам временно запрещен промысел у Южных Курил.

«[Представители Японии] нам много чего ограничивают, да еще без предупреждения, и при этом считают, что мы не должны отвечать», – заявила «Ведомостям» первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова. Россия, по ее словам, никогда не вводит санкции первой: «Мы всегда реагируем на уже принятые к нам санкции. И мы только прорабатываем ответные меры, предупреждаем [Японию]».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных