Россия прорабатывает «дополнительные ограничительные меры» в отношении Токио

«[Представители Японии] нам много чего ограничивают, да еще без предупреждения, и при этом считают, что мы не должны отвечать», – заявила «Ведомостям» первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова. Россия, по ее словам, никогда не вводит санкции первой: «Мы всегда реагируем на уже принятые к нам санкции. И мы только прорабатываем ответные меры, предупреждаем [Японию]».