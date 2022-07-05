Россия прорабатывает «дополнительные ограничительные меры» в отношении Токио

Россия прорабатывает «дополнительные ограничительные меры» в отношении ТокиоОб этом говорится в письме министра иностранных дел Сергея Лаврова в Госдуму
Россия на фоне «недружественной антироссийской линии» Японии прорабатывает «дополнительные ограничительные меры» в отношении Токио, «в том числе в сфере рыболовства». Это следует из письма министра иностранных дел России Сергея Лаврова депутату Госдумы от Сахалинской области Алексею Корниенко (КПРФ), с которым ознакомились «Ведомости». Суть этих дополнительных мер не раскрывается. Ранее, 7 июня, Москва уже заморозила соглашение 1998 г. о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов в ответ на заморозку страной ежегодных выплат по соглашению. Японским рыбакам временно запрещен промысел у Южных Курил.
«[Представители Японии] нам много чего ограничивают, да еще без предупреждения, и при этом считают, что мы не должны отвечать», – заявила «Ведомостям» первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова. Россия, по ее словам, никогда не вводит санкции первой: «Мы всегда реагируем на уже принятые к нам санкции. И мы только прорабатываем ответные меры, предупреждаем [Японию]».