Владимир Путин может встретиться с руководством Госдумы и лидерами фракций в честь окончания сессии

Владимир Путин может встретиться с руководством Госдумы и лидерами фракций в честь окончания сессииВ последний раз они общались с главой государства после выборов 2021 года
Президент Владимир Путин в ближайшее время может провести встречу с руководством Госдумы и лидерами думских фракций. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил на заседании фракции 5 июля, говорит источник «Ведомостей» в партии. Депутат Госдумы, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко подтвердил, что встреча намечается в ближайшее время: «Это традиционные консультации с главой государства [по итогам сессии]».
Зампредседателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сказал «Ведомостям», что «исключать подобное мероприятие исходя из сложившихся традиций нельзя», но не стал вдаваться в подробности подготовки к встрече. Она должна пройти до конца недели, но ее повестка еще формируется, говорит первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. «Ведомости» также направили запрос во фракцию «Новые люди».
Последнее заседание Госдумы назначено на 6 июля. По словам собеседника в «Единой России», на совете Госдумы 4 июля руководителей фракций и вице-спикеров нижней палаты предупредили, чтобы до 9 июля они не разъезжались из Москвы и централизованно сдали ПЦР. «Прямо на совете про встречу с президентом не сказали, но это подразумевалось», – добавил источник.
По словам источника в Госдуме, мероприятие предварительно намечено на 7 июля, оно должно пройти в Кремле. Дата и место встречи могут измениться, уточняет другой собеседник на Охотном Ряду. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «РИА Новости», что такое общение Путина с парламентариями планируется, но деталей не раскрывал.
Общение президента с представителями Госдумы проходит в разном формате. Встречи с Путиным проводились после выборов, в октябре 2021 г. Тогда в режиме видеоконференцсвязи они обсуждали вопросы формирования руководства Госдумы: де-факто представили ему всю ее будущую структуру. К примеру, именно президент сказал, что Вячеслав Володин «вполне достоин» продолжить руководить нижней палатой парламента.
До этого общение проходило в середине весенней сессии 2021 г. Тогда президент обсуждал с лидерами фракций работу палаты и предстоящие думские выборы, кроме того, тогда Путин заявил, что «пещерный национализм» только вредит России. Также обсуждалась тема Украины, в частности закрытие там трех оппозиционных телеканалов.
Последняя очная встреча депутатов с Путиным проходила в марте 2020 г. в Кремле. Лидеры фракций тогда заверили его в поддержке поправок в Конституцию, которые президент предложил внести в Основной закон.