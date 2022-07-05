Владимир Путин может встретиться с руководством Госдумы и лидерами фракций в честь окончания сессии

Зампредседателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сказал «Ведомостям», что «исключать подобное мероприятие исходя из сложившихся традиций нельзя», но не стал вдаваться в подробности подготовки к встрече. Она должна пройти до конца недели, но ее повестка еще формируется, говорит первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. «Ведомости» также направили запрос во фракцию «Новые люди».