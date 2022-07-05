Генпрокуратура разработала порядок признания прокуроров ветеранами боевых действий на Кавказе

«Например, пять лет назад к ветеранам отнесли пограничников на таджикской границе, которых затронул конфликт в стране в начале 1990-х гг.», – отмечает Красов. Кроме того, в 2019 г. Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам Дагестана, которые с августа по сентябрь 1999 г. принимали участие в КТО против боевиков.