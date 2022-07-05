Генпрокуратура разработала порядок признания прокуроров ветеранами боевых действий на Кавказе

Генпрокуратура разработала порядок признания прокуроров ветеранами боевых действий на КавказеРанее соответствующий закон подписал президент
Генпрокуратура разработала проект приказа о выдаче удостоверений ветерана боевых действий сотрудникам ведомства, исполнявшим свои служебные обязанности в ходе контртеррористических операций (КТО) на Северном Кавказе. 16 февраля президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. С этого момента статус участников боевых действий получило более 1300 граждан.
Служившие на Северном Кавказе представители военной прокуратуры с 2003 г. уже обладают статусом ветеранов. Кроме того, статус и связанные с ним льготы могли получать военные, сотрудники правоохранительных органов и госбезопасности. Для выдачи новых удостоверений Генпрокуратура учредит специальную комиссию, которая будет рассматривать заявления потенциальных ветеранов. Ее состав из семи человек утвердит начальник надзорного ведомства.
Основанием для получения удостоверения должен быть документально подтвержденный факт несения службы в Чечне и «близлежащих территориях России, отнесенных к зоне вооруженного конфликта с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г.», а также участие в КТО с августа 1999 г.
Подтвердить свой статус ветеран сможет заверенными копиями приказов и распоряжений о служебных командировках, архивными справками, записями в трудовой книжке. Документы о ранениях и наградах также могут считаться доказательством факта несения службы на Северном Кавказе.
Удостоверение ветерана боевых действий дает право на получение помощи от государства, говорит адвокат Александр Передрук: «Это предполагает предоставление дополнительных мер социальной поддержки, например льгот по пенсионному обеспечению, обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем, компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50% и др.».
Изменения в законодательство вносятся постоянно, говорит зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).
«Например, пять лет назад к ветеранам отнесли пограничников на таджикской границе, которых затронул конфликт в стране в начале 1990-х гг.», – отмечает Красов. Кроме того, в 2019 г. Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам Дагестана, которые с августа по сентябрь 1999 г. принимали участие в КТО против боевиков.