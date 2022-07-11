Демократы не хотят второго срока Джо Байдена

Больше всего население США волнует инфляция, уверена руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По ее словам, инфляция – это непривычная экономическая проблема для американцев, так как во время кризисов они чаще всего сталкиваются с нехваткой рабочих мест. Учитывая, что граждане США в первую очередь интересуются внутриполитическими и экономическими делами страны, попытки Байдена переложить ответственность на Россию и объяснить все трудности конфликтом на Украине были заранее обречены на провал, считает эксперт.