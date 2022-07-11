Демократы не хотят второго срока Джо Байдена

Демократы не хотят второго срока Джо БайденаНо замены ему пока не видно
Более половины избирателей демократической партии не желают, чтобы 79-летний президент США Джо Байден шел на второй срок. Об этом 11 июля написала близкая к партии газета The New York Times (NYT). Согласно результатам опроса, проведенного изданием вместе с Сиенским колледжем, 64% сторонников демпартии предпочли бы видеть другого кандидата.
В целом деятельность президента одобряют только 33% американцев. Другие опросы также свидетельствуют об упавших рейтингах Байдена. По данным совместного исследования агентства Reuters и компании Ipsos от 7 июля, 59% граждан недовольны президентом. Положительно о деятельности Байдена высказались 36% опрошенных. Из опроса видно, что число американцев, считающих курс страны правильным, еще меньше. 75,4% респондентов заявили, что руководство США избрало неверный путь.
Как отмечает NYT, на фоне очевидного превосходства республиканцев электоральная база демократической партии находится в плачевном положении. В политической системе США, поясняет NYT, текущие показатели одобрения политики президента считаются очень низкими и свидетельствуют о трудностях, с которыми столкнулась демпартия. Такие показатели предрекают ее проигрыш на промежуточных выборах в конгресс в ноябре 2022 г., а это, в свою очередь, может создать существенные трудности для администрации.
Больше всего население США волнует инфляция, уверена руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По ее словам, инфляция – это непривычная экономическая проблема для американцев, так как во время кризисов они чаще всего сталкиваются с нехваткой рабочих мест. Учитывая, что граждане США в первую очередь интересуются внутриполитическими и экономическими делами страны, попытки Байдена переложить ответственность на Россию и объяснить все трудности конфликтом на Украине были заранее обречены на провал, считает эксперт.
По итогам ноябрьских выборов Байден с большой вероятностью получит республиканский конгресс, указывает Журавлева. Демократы все еще имеют шансы оставить за собой сенат, но палату представителей республиканцы, скорее всего, возьмут под контроль. Победа республиканской партии завершит активное президентство Байдена – оставшиеся два года он будет тратить силы на борьбу с оппозиционным конгрессом, отмечает эксперт.
В целом же низкие рейтинги не являются критичной проблемой для президентов США: уровень одобрения падал и у Трампа, и у Обамы. Проблема заключается в том, что президент с плохим рейтингом тянет за собой всю партию. Поэтому, добавляет эксперт, демократы могут прикрыться почтенным возрастом Байдена и вывести его из президентской гонки 2024 г., если уровень поддержки президента упадет катастрофически низко.
Ранее Байден заявлял о намерении баллотироваться на второй срок. «Он не мог поступить иначе, – уверен генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. – В американских реалиях президент, отказавшийся баллотироваться во второй раз, воспринимается как «хромая утка».
Учитывая события в стране, негативный исход для Байдена становится все более и более вероятным. Самым предпочтительным вариантом для нынешней администрации будет рецессия, которую можно быстро проскочить. Тогда, поясняет Кортунов, Байден сможет продать электорату свои «успехи» по ее преодолению. Но от реванша республиканцев в ноябре демократов уже вряд ли что-то спасет. Республиканский конгресс осложнит работу Байдена. В основном усилия американской политической элиты будут направлены на экономику и внутреннюю политику, резюмирует эксперт.