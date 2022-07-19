Владимир Путин провел встречи с президентами Турции и Ирана

«Другие борются с терроризмом только на словах, тогда как наше взаимодействие с Россией показывает, что у нас слова не расходятся с делом», – цитирует иранского лидера агентство Young Journalists Club (YJC). В открытой для прессы части беседы Раиси выразил надежду, что поездка Путина в Тегеран станет «поворотным этапом» в взаимоотношениях двух стран.