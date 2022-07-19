Владимир Путин провел встречи с президентами Турции и Ирана

Владимир Путин провел встречи с президентами Турции и ИранаПрезидент России обсудил в Тегеране ситуацию с вывозом украинского зерна и ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Тегеран на саммит стран – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Он встретился с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках трехсторонних и двусторонних встреч.
Сначала у Путина была запланирована встреча с Раиси в здании аппарата иранского президента. 29 июня они провели встречу на полях Каспийского саммита в Ашхабаде, в январе иранский президент приезжал в Москву. Как накануне отметил помощник президента Юрий Ушаков, российская сторона надеется вывести двустороннее сотрудничество на уровень стратегического партнерства – Тегеран и Москва готовят соответствующий международный договор.
В ходе беседы с Раиси российский лидер отметил, что отношение Москвы и Ирана развиваются «хорошими темпами». «Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота», – подчеркнул президент, отметив также успешное двустороннее сотрудничество по вопросам международной безопасности, в частности, урегулирование сирийского кризиса.
«Другие борются с терроризмом только на словах, тогда как наше взаимодействие с Россией показывает, что у нас слова не расходятся с делом», – цитирует иранского лидера агентство Young Journalists Club (YJC). В открытой для прессы части беседы Раиси выразил надежду, что поездка Путина в Тегеран станет «поворотным этапом» в взаимоотношениях двух стран.
Одной из главных тем встречи с Эрдоганом стал вывоз украинского зерна из черноморских портов. В начале своего приветственного слова Путин поблагодарил турецкую сторону за предоставление площадки для переговоров, отметив, что некоторые вопросы пока остаются нерешенными «То, что движение есть, уже хорошо», – отметил глава государства.
Эрдоган назвал позицию Москвы в ходе прошедших переговоров по зерну «положительной и конструктивной», выразив уверенность, что «результаты будут обсуждаться во всем мире». Турецкий лидер также анонсировал обширную повестку переговоров с Путиным, отметив положительное влияние на двусторонние отношения продолжающейся «телефонной дипломатии».
После двусторонних контактов лидеры всех трех государств провели первую за два года очную встречу в астанинском формате. Как анонсировал Ушаков, особое внимание будет уделено «вопросам нормализации обстановки на не подконтрольных сирийскому правительству территориях в районах Идлиба и Заевфратья».
По словам российского президента, совместную работу России, Ирана и Турции по разрешению сирийского кризиса можно считать результативной, но присутствие США в регионе по-прежнему является дестабилизирующим фактором.
«Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе США», – заявил Путин, с которым согласился Раиси, призвав американские войска как можно скорее покинуть территорию Сирии.
Эрдоган, в свою очередь, призвал коллег по астанинского процессу помогать Турции в противодействии террористическим группировкам в Сирии. Он также выразил уверенность в том, что Турция продолжит «бескомпромиссную борьбу с терроризмом».