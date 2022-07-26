Новый гендиректор «Роскосмоса» сосредоточится на полезной нагрузке

«Отрасль находится в непростой ситуации, и я вижу свою основную задачу <...> в том, чтобы в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами, – сказал Борисов главе государства. – А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и проч. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь». Также он пообещал не забывать о научной космической программе и заявил о решении выйти из проекта Международной космической станции в 2024 г.