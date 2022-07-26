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Новый гендиректор «Роскосмоса» сосредоточится на полезной нагрузке

Необходимо создать нужное количество военных и гражданских спутников
Алексей Никольский Глеб Мишутин
«Отрасль находится в непростой ситуации, и я вижу свою основную задачу <...> в том, чтобы в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами, – сказал Борисов главе государства / Пресс-служба президента России

Официально назначенный 15 июля новый гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов встретился 26 июля с президентом Владимиром Путиным для обсуждения стоящих перед госкорпорацией задач. В начале опубликованной части беседы президент сказал Борисову: «Вам не нужно ничего рассказывать про ракетно-космическую отрасль, вы по линии правительства в качестве вице-премьера курировали это направление деятельности». К слову, прежний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин так же, как и Борисов, до своего назначения курировал космос и оборонно-промышленный комплекс в кабмине.

«Отрасль находится в непростой ситуации, и я вижу свою основную задачу <...> в том, чтобы в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами, – сказал Борисов главе государства. – А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и проч. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь». Также он пообещал не забывать о научной космической программе и заявил о решении выйти из проекта Международной космической станции в 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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