Новый гендиректор «Роскосмоса» сосредоточится на полезной нагрузке

Новый гендиректор «Роскосмоса» сосредоточится на полезной нагрузкеНеобходимо создать нужное количество военных и гражданских спутников
Официально назначенный 15 июля новый гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов встретился 26 июля с президентом Владимиром Путиным для обсуждения стоящих перед госкорпорацией задач. В начале опубликованной части беседы президент сказал Борисову: «Вам не нужно ничего рассказывать про ракетно-космическую отрасль, вы по линии правительства в качестве вице-премьера курировали это направление деятельности». К слову, прежний глава госкорпорации Дмитрий Рогозин так же, как и Борисов, до своего назначения курировал космос и оборонно-промышленный комплекс в кабмине.
«Отрасль находится в непростой ситуации, и я вижу свою основную задачу <...> в том, чтобы в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами, – сказал Борисов главе государства. – А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и проч. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь». Также он пообещал не забывать о научной космической программе и заявил о решении выйти из проекта Международной космической станции в 2024 г.