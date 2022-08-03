Азербайджан нанес удар по армянским позициям в Карабахе

Пока в Нагорном Карабахе есть российские миротворцы, Азербайджан и Армения не отважатся на полномасштабное столкновение, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Сейчас Баку находится в выигрышной позиции и потому тестирует сложившуюся ситуацию на прочность. Цель Азербайджана – изменение статуса-кво в свою пользу. Подобные вспышки, уверен Кортунов, будут и в будущем, но вряд ли повлекут за собой серьезные последствия.