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Политика

Азербайджан нанес удар по армянским позициям в Карабахе

Очередная вспышка эскалации не приведет к полномасштабному конфликту
Глеб Мишутин
Stringer / REUTERS

Армия Азербайджана нарушила трехсторонние договоренности по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщает министерство иностранных дел Армении. По заявлению ведомства, Азербайджан совершил акт агрессии в зоне конфликта, в результате чего есть погибшие и раненые. «Несмотря на предпринимаемые армянской стороной шаги по достижению стабильности и мира в регионе, Азербайджан продолжает заранее спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха, его этнической чистки и ползучей оккупации Нагорного Карабах», – подчеркнули в МИД Армении. 

Россия также обвинила Баку в нарушении режима прекращения огня. По мнению Минобороны РФ, ситуация в зоне действия российского миротворческого контингента обострилась из-за действий азербайджанских военных. «Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки», – подчеркнули в министерстве.

Азербаджанские власти признают, что армия нанесла удар по армянским позициям, но в эскалации конфликта обвиняют Ереван. По версии министерства обороны страны, вооруженные силы Армении совершили диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат-срочник. В ответ азербайджанские войска провели операцию «Возмездие», в ходе которой заняли несколько высот, а также уничтожили несколько позиций армянских военных. Министерство обороны Азербайджана еще раз призвало к разоружению армянского контингента в зоне конфликта. 

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Очередной эскалацией в Нагорном Карабахе обеспокоились представители Евросоюза. Министерство иностранных дел Азербайджана сообщает, что руководитель ведомства Джейхун Байрамов уже провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром. В ходе разговора, говорится в заявлении МИД, «было подчеркнуто, что вооруженные силы Азербайджана на своих суверенных территориях приняли адекватные ответные меры на военные провокации». К конфликту подключилась ОБСЕ, призвав стороны принять меры по деэскалации. 

Пока в Нагорном Карабахе есть российские миротворцы, Азербайджан и Армения не отважатся на полномасштабное столкновение, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Сейчас Баку находится в выигрышной позиции и потому тестирует сложившуюся ситуацию на прочность. Цель Азербайджана – изменение статуса-кво в свою пользу. Подобные вспышки, уверен Кортунов, будут и в будущем, но вряд ли повлекут за собой серьезные последствия. 

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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