Кремль займется поиском кадрового резерва в муниципалитетах

Кремль займется поиском кадрового резерва в муниципалитетахЭто может стать одним из направлений работы нового замначальника УВП Евгения Грачева
Новым куратором работы с российскими муниципалитетами в Кремле стал Евгений Грачев, выяснили «Ведомости». 10 мая заместитель начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Владимир Мазур был назначен президентом Владимиром Путиным врио главы Томской области – сейчас он идет на выборы от «Единой России». В администрации президента (АП) в полномочия Мазура входила работа с органами местного самоуправления и сопровождение реформы МСУ (отложена на осень). На его должность в УВП и перешел Грачев, рассказали два источника «Ведомостей», близких к Старой площади, и подтвердил собеседник в АП.
Грачев начал карьеру в «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР), где руководил сначала московским отделением, а затем центральным штабом организации. В АП пришел в 2013 г. в качестве руководителя департамента по работе с молодежными организациями УВП (департамент курировал экс-глава МГЕР Тимур Прокопенко, который к тому времени стал замначальника управления). До нынешнего повышения занимал должность референта УВП.
По словам близкого к АП источника «Ведомостей», перед этой частью внутриполитического блока АП его куратором Сергеем Кириенко поставлена задача активизировать работу с муниципалитетами. Задача, как описывает ее источник «Ведомостей», звучит так: «Формирование муниципального сообщества как кадрового резерва, проактивного лоялистского сообщества, которому гарантируются социальные лифты».
Такие люди, которых предстоит искать и выращивать сотрудникам АП при участии Грачева, должны обладать «современными навыками командной, проектной работы» и коммуникации, отмечает источник. Он утверждает, что к этой работе могут подключить АНО «Россия – страна возможностей» (РСВ), на базе которой проходят основные кадровые конкурсы АП (например, «Лидеры России»). Победителей конкурсов уже использовали на практике, к примеру призывали поучаствовать в управлении территориями ДНР и ЛНР, писали «Ведомости».
Сейчас действительно обсуждается возможность привлечения чиновников местного уровня к обучению – к примеру, на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС или в мастерской управления «Сенеж», говорит еще один собеседник, близкий к Старой площади. По его словам, окончательное решение «пока не принято», но проект может быть запущен к концу года. Для обучения по линии РАНХиГС предполагается приглашать в том числе участников конкурса «Лидеры России», которые работают на муниципальном уровне, продолжает он: «Это позволит создать кадровый резерв». Среди кураторов проекта в АП будет Грачев, говорит источник.
Политики на муниципальном уровне проходят очень серьезную школу «подготовки и закалки», отмечает сенатор, зампредседателя Ассоциации развития МСУ Вячеслав Тимченко. По его словам, такие кадры являются резервом для дальнейшей работы на региональном или федеральном уровне за счет своей качественной подготовки. Гендиректор РСВ Алексей Комиссаров сказал «Ведомостям», что как РСВ, так и Высшая школа госуправления РАНХиГС всегда готовы к подготовке молодых людей, чтобы предоставить им возможности для самореализации и дальнейшей работы в разных сферах, в том числе в государственном управлении.
Бывший губернатор Ульяновской области, член думского комитета по МСУ Сергей Морозов считает, что вполне логично искать кадры на местном уровне. «Мы сейчас приводим российское законодательство в соответствие с поправками в Конституцию, – отмечает он. – Приняли закон о правительстве, о Госсовете, приняли закон об устройстве региональных органов власти, активно обсуждаем новый закон о МСУ. Поэтому раз такие новые законодательные решения принимаются, то и качество кадров должно быть другим, более профессиональным».
«По Конституции у нас теперь единая система публичной власти, – говорит политолог, экс-глава УВП (2011–2012 гг.) Константин Костин. – Муниципалитеты, особенно крупные, традиционно были кузницей кадров – тому много примеров, мэры крупных городов работали и губернаторами, и в федеральном правительстве». Задача, по его словам, актуальна и сейчас: требуется повысить качество управления, а конституционная норма позволяет включить муниципалитеты и их служащих в единую систему публичной власти. «И все это повышает требования к тем, кто работает на местном уровне», – добавляет он.
В подготовке статьи участвовали Анна Нараева и Анастасия Майер