Кремль займется поиском кадрового резерва в муниципалитетах

Сейчас действительно обсуждается возможность привлечения чиновников местного уровня к обучению – к примеру, на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС или в мастерской управления «Сенеж», говорит еще один собеседник, близкий к Старой площади. По его словам, окончательное решение «пока не принято», но проект может быть запущен к концу года. Для обучения по линии РАНХиГС предполагается приглашать в том числе участников конкурса «Лидеры России», которые работают на муниципальном уровне, продолжает он: «Это позволит создать кадровый резерв». Среди кураторов проекта в АП будет Грачев, говорит источник.