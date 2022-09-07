Второй день во Владивостоке президент Владимир Путин посвятит проблемам региона

Второй день во Владивостоке президент Владимир Путин посвятит проблемам регионаГлава государства делает ставку на развитие международного сотрудничества на Дальнем Востоке
Сегодня, 7 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ), тема которого в этом году – «На пути к многополярному миру». В сессии примут участие председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Кроме того, с видеоприветствиями к участникам сессии обратятся премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, в течение дня глава государства проведет несколько персональных встреч с зарубежными лидерами в рамках ВЭФ-2022. «Наш президент целый день 7 сентября участвует в форуме, – сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков. – Это означает, что он и до пленарного заседания, и после проведет двусторонние встречи с теми лидерами, которые будут участвовать [в ВЭФе]».
Президент будет работать в Приморском крае уже второй день. Накануне, 6 сентября, Верховный главнокомандующий ознакомился с ходом военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генерального штаба Валерием Герасимовым, сообщил телеканал «Звезда». В составе коалиционных сил совместные действия отработали воинские контингенты и наблюдатели от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других государств, сообщила «Звезда». Среди этих государств – Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан. Всего в выполнении учебно-боевых задач задействовали свыше 50 000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В программе учений значилось применение оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М», захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.
Затем Путин вернулся на остров Русский, где проводится ВЭФ, и провел заседание президиума Государственного совета по туризму (см. материал на vedomosti.ru). Президент анонсировал создание на побережьях пяти морей, в том числе в Приморском крае, крупных федеральных курортов. После этого Путин заслушал отчет о достижениях ТОР в виде интерактивных презентаций и провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Впрочем, выступления российских политиков тоже по большей степени укладывались в логику международной повестки: губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал про связь своего региона с Донбассом, а министр спорта Олег Матыцин заверил, что Россия будет побеждать «на всех фронтах».
Российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ-2022 наверняка затронет тему Украины, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» («Россия 1»). «Стоит ждать новых заявлений по Украине», – сказал в программе ее автор Павел Зарубин. На этом мероприятии ВЭФа глава государства выступит с программной речью, сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основными ее темами станут процессы, происходящие во всем мире, а также развитие российского Дальнего Востока, рассказал Песков. «И то и другое взаимосвязано», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли основной акцент сделан на развитии Дальневосточного федерального округа или же президент перенесет фокус своего внимания на международное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам Пескова, речь в выступлении Путина пойдет и о международных торгово-экономических отношениях, и о непростой политической конъюнктуре, и в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все.
Путин прибыл в Приморский край с визитом с Камчатского края. Именно с этого региона он начал поездку по субъектам Федерации Дальневосточного федерального округа. На Камчатке глава государства 5 сентября посетил Соколиный центр, а затем встретился с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край». На нем, как сообщается на сайте Кремля, Путину представили информацию о деятельности международного центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород «Камчатка», а юные орнитологи и генеральный директор центра Шухрат Разаков продемонстрировали президенту навыки, которыми овладели птицы в ходе тренировок, рассказали об успехах в их разведении. Позднее Путин провел большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатского края, пообщался с губернатором Владимиром Солодовым, в том числе на предмет развития городской агломерации.
Глава государства посещает Дальний Восток сравнительно чаще других регионов России, констатирует политолог Михаил Виноградов: «Акцент во время этого визита [на ВЭФ-2022] сделан на международную, а не внутреннюю повестку». «Президент, вероятнее всего, будет обсуждать глобальную повестку в контексте того, что Дальний Восток крайне важен как регион для позиционирования России – рядом Китай, Индия и другие страны региона», – солидарен с ним политолог Александр Немцев, по мнению которого нужно противодействовать ассоциации AUKUS (Австралия, Великобритания, США).
Песков указывает, что Дальний Восток традиционно является важнейшей для России территорией: «Там наблюдается очень высокая динамика развития, работает весь инструментарий, который был придуман и реализован на месте. Это ТОР, это особые режимы и т. д. и т. п. И конечно, обо всем этом всегда говорит президент в своих выступлениях на ВЭФе». «Местным дали сигнал, что они теперь главный регион в стране, ворота на Восток, на них вся надежда», – уверен политолог Евгений Минченко. Далее этот тезис должен подкрепляться в конкретных решениях.