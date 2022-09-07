Второй день во Владивостоке президент Владимир Путин посвятит проблемам региона

Российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ-2022 наверняка затронет тему Украины, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» («Россия 1»). «Стоит ждать новых заявлений по Украине», – сказал в программе ее автор Павел Зарубин. На этом мероприятии ВЭФа глава государства выступит с программной речью, сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Основными ее темами станут процессы, происходящие во всем мире, а также развитие российского Дальнего Востока, рассказал Песков. «И то и другое взаимосвязано», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли основной акцент сделан на развитии Дальневосточного федерального округа или же президент перенесет фокус своего внимания на международное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам Пескова, речь в выступлении Путина пойдет и о международных торгово-экономических отношениях, и о непростой политической конъюнктуре, и в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все.