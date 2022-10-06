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В Совет Федерации назначат шесть из восьми сенаторов от новых территорий

Представители парламентов от Херсонской и Запорожской областей появятся в 2023 году
Евгения Кузнецова
У ДНР (на фото врио главы региона Денис Пушилин) и ЛНР в ближайшее время будет по два сенатора, а у Херсона и Запорожья пока по одному / Александр Рюмин / ТАСС

Хотя обычно губернаторы назначают своих представителей в Совет Федерации (СФ) только после избрания (гражданами или депутатами заксобрания), главам новых территорий ждать до осени 2023 г. не придется. Об этом «Ведомостям» рассказал глава комитета по регламенту СФ Вячеслав Тимченко.

Согласно закону «О порядке формирования СФ» при выдвижении на выборы каждый кандидат в губернаторы обязан представить тройку из потенциальных сенаторов: в случае победы он назначает одного из них своим представителем в СФ. Иная схема действует, если губернатора по предложению президента избирают депутаты заксобрания: он может назначить, к примеру, депутата Госдумы от территории (таких в новых регионах пока нет и не будет до 2026 г.), а также депутата местного заксобрания или муниципалитета (они сформированы только в ДНР и ЛНР).

На должности врио глав присоединенных территорий Владимир Путин 5 октября назначил Дениса Пушилина (ДНР), Леонида Пасечника (ЛНР), Владимира Сальдо (Херсонская обл.) и Евгения Балицкого (Запорожская обл.). Они имеют право «без всяких троек» назначить своего сенатора до новых выборов, которые состоятся в воскресенье, 10 сентября 2023 г., заявил Тимченко.

«Этот порядок действует исключительно для новообразованных территорий», – констатировал он, добавив, что обычно врио губернаторов не получают таких полномочий. Сенатор, по его словам, может быть выбран из числа граждан, отвечающих иным требованиям законодательства. Членом верхней палаты парламента по закону «О порядке формирования СФ» может быть гражданин России, достигший 30 лет, обладающий «безупречной репутацией», постоянно проживающий в стране, не имеющий гражданства иностранного государства и счетов за рубежом. Чтобы быть выдвинутым в СФ, нужно постоянно проживать на территории данного субъекта в течение пяти лет либо в совокупности в течение 20 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных