В Совет Федерации назначат шесть из восьми сенаторов от новых территорий

Согласно закону «О порядке формирования СФ» при выдвижении на выборы каждый кандидат в губернаторы обязан представить тройку из потенциальных сенаторов: в случае победы он назначает одного из них своим представителем в СФ. Иная схема действует, если губернатора по предложению президента избирают депутаты заксобрания: он может назначить, к примеру, депутата Госдумы от территории (таких в новых регионах пока нет и не будет до 2026 г.), а также депутата местного заксобрания или муниципалитета (они сформированы только в ДНР и ЛНР).